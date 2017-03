Ponferrada insta a FCC a sentarse a negociar el convenio con los trabajadores

El Ayuntamiento de Ponferrada ha celebrado este viernes una Junta de Gobierno en la que se ha tomado la decisión de instar a la empresa FCC -que por el momento sigue prestando el servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes- a que se siente a negociar con los trabajadores el nuevo convenio con el objetivo de evitar la huelga prevista para el día 3 de abril.

Aunque la alcaldesa reconoce que no tienen potestad para autorizar dicha negociación, la decisión está sustentada por informes de los servicios jurídicos del consistorio. «Va sustentado por un informe jurídico de la secretaria y de los servicios jurídicos y lo que queremos es tranquilizar a los trabajadores que siempre nos van a tener a su lado», apostilló Fernández Merayo.

Evitar la huelga es una cuestión que, según la regidora, es más importante que la ubicación de unas macetas en la plaza del Ayuntamiento, tras las críticas de PSOE y USE Bierzo. «Ayer mismo se celebró una reunión de portavoces con respecto a ese asunto y me llama la atención ahí que esos mismos grupos políticos dijeron que ellos no tenían ninguna responsabilidad y que no querían que la alcaldesa les consultara el tema de la huelga y por el contrario sí pidan que se les consulte por la ubicación de unas macetas», concluyó.