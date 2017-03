Los grupos municipales acuerdan un incidente de ejecución en el juzgado por la sentencia de las basuras

La mayoría de los portavoces de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Ponferrada han acordado plantear un incidente de ejecución en el juzgado con respecto a la sentencia que anuló el contrato del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes. Se trata de una medida que se puede solicitar al juzgado cuando hay que ejecutar una sentencia y algunos términos no están claros.

«En este caso lo que ha ocurrido es que ha habido una propuesta que salió adelante -cuatro de los seis miembros de la mesa de contratación optaron por Urbaser-, luego una de las abstenciones no podía ser porque tenía que ser o voto a favor o en contra, entonces se ha producido ahí una confusión», aseguró Amparo Vidal, portavoz del Partido Popular, para quien el principial error fue hace tres años cuando se adjudicó el servicio.

Por ello,«ante la envergadura de lo que se trata, ante la importancia del servicio y ante las consecuencias importantísimas económicas por ser un contrato de esta magnitud» han decidido plantear esta medida para «aclarar estos conceptos».

Ahora será el juzgado el que tendrá que pronunciarse y en cuanto a los plazos, Vidal indicó que es algo que no puede estimar porque «no sé si alguna de las partes va a plantear alguna cosa». Lo que sí tiene claro es que retrasará el proceso para una nueva adjudicación «más de lo que quisiéramos porque si no hubiera surgido ningún problema ya se podría llevar a comisión y luego a pleno pero ahora no puede ser».

Por el momento el servicio continuará como hasta ahora, prorrogado. «Vamos a esperar que sea lo mínimo posible para que, como es lógico, tener un contrato como es debido», apostilló la portavoz del equipo de gobierno.

Por otro lado, Amparo Vidal aseguró que están haciendo «todo lo posible» para que la huelga en el servicio de recogida de basura planteada para el 3 de abril no se llegue a producir. «No estamos quietos en ese sentido y estamos intentando conocer cuáles son las posiciones para ver en la medida de lo posible qué es lo que podemos hacer», concluyó.