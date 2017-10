Noche de terror en la Casa de la Cultura Se proyectarán seis cortometrajes de «pesadilla» que forman parte del cuarto ciclo temático del Festival de Cine dedicado al mundo fantástico y de terror 'Rewind' es uno de los cortos que se proyectará en la Casa de la Cultura. ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 30 octubre 2017, 17:23

La Casa de la Cultura de Ponferrada ofrecerá este martes, a las 20:00 horas con entrada libre, seis cortometrajes de «pesadilla» para celebrar la noche de Halloween. Esta actividad se enmarca dentro de los ciclos temáticos de la décimo quinta edición del Festival Internacional de Cine de Ponferrada, en esta ocasión dedicado al cine fantástico y de terror.

Los seis cortometrajes que se podrán ver destacan por su capacidad de generar ambientes de miedo o suspense, cargados de tensión y con atmósferas inquietantes.

Se trata de "Hileta" de Kepa Sojo, "Save" de Iván Sáinz-Pardo, "Fe" de Juan de Dios Garduño, "Down to the Wire" de Juan Carlos Mostaza, "Behind" de Ángel Gómez Hernández y "Rewind" de Rubén Pérez Barrena.