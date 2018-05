El PP se muestra abierto a «cualquier solución» que «dé valor» a la Ciuden de cara al futuro Los senadores del PP por León, Alfonso Rodríguez-Hevia y Mar González, durante su comparecencia en Ponferrada. Los senadores Alfonso Rodríguez-Hevia y Mar González Pereda refrendan su apoyo a un proyecto «emblemático» que después de muchos años «sigue estando en el aire» CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 14 mayo 2018, 15:41

El Partido Popular se muestra abierto a apoyar cualquir solución que garantice el futuro de la Ciudad de la Energía en Ponferrada. Así lo anunció hoy el senador del PP, Alfonso Rodríguez-Hevia durante una comparecencia en la sede de partido junto a la también senadora de la formación Mar González Pereda. Ambos mostraron su apoyo firme a dar continuidad al proyecto en el que se enmarca el Museo de la Energía y que entienden que durante mucho tiempo ha estado en el aire.

«Nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos a cualquier solución que dé salida a algo tan emblemático como tenemos y que después de muchos años sigue estando un poco en el aire», indicó Rodríguez-Hevia.

En este sentido, el senador berciano dejó claro que los populares respaldarán cualquier iniciativa de gestión que permita «dar respuesta, solución y valor» al proyecto siempre que «tenga a Ponferrada en el futuro».

Rodríguez-Hevia se mostró especialmente prudente y no quiso dar más detalles sobre ninguna propuesta que desde el Gobierno se pueda estar estudiando de cara a garantizar el futuro de la Ciuden . «Hasta que no se concrete nada es sólo generar expectativas y no queremos hacerlo porque así corremos el riesgo de que muchos ciudadanos se sientan defraudados una vez que se le plantean determinadas cosas», apuntó. «Vale más ser prudentes», subrayó.

De cualquier manera, avanzó que este será un asunto en el que podrán entrar más en detalle en una próxima comparecencia donde los populares abordarán temas relacionados con el decreto sobre el cierre de térmicas y la situación del carbón.

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Por otro lado, los senadores bercianos del PP presentaron en El Bierzo el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que destinará 102 millones de euros en Castilla y León y que contempla, como principal novedad, un programa destinado a combatir los procesos de desahucio. Asimismo, incluye un conjunto de medidas destinadas a impulsar la compra de viviendas por parte de los jóvenes en los núcleos rurales, a fin de frenar la despoblación.