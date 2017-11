Merayo reclama en el Senado «más apoyo» a las capitales de comarca con servicios públicos rurales La alcaldesa, durante su intervención en la Cámara Alta. La alcaldesa de Ponferrada analiza el presente y el futuro de la despoblación en España ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 16 noviembre 2017, 18:36

“El fenómeno de la despoblación en España: presente y futuro”. Este el título de la mesa redonda en la que ha intervenido la alcaldesa de Ponferrada en el Senado. La jornada, organizada por la Asociación de los Pueblos Más bonitos de España, entre los que se encuentra la localidad de Peñalba de Santiago, ha tenido como tema central el ‘turismo, innovación y medio ambiente en la España Rural’.

Ponferrada desempeña un destacado papel dentro de esta organización, pues preside la red norte a la que pertenecen Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Castilla y León. La jornada ha servido para poner en valor el patrimonio rural como principal recurso para luchar contra la despoblación que sufren muchos de los municipios de nuestro país. Los alcaldes han reclamado al Gobierno una nueva Ley de Financiación Local.

“Vengo a reivindicar el orgullo de ser de pueblo”. Con estas palabras inició su intervención la alcaldesa de Ponferrada. Un territorio sin población es prácticamente imposible controlar, “muy difícil de mantener”, sentenció. Ante el fenómeno de la despoblación, Gloria Fernández apuntó que “no queremos ser parques temáticos, no queremos ser pueblos de fin de semana”.

La regidora reclamó a los senadores que tengan en cuenta las necesidades de ayuntamientos como el de Ponferrada, que con una población actual de 65.585 habitantes, tiene una extensión de 283 km2 y 34 entidades menores de las que 28 son poblaciones de entre 4 a 507 habitantes. “Ponferrada recibe de las transferencias del Estado por habitantes unos 3 millones de euros. Si la financiación por habitante fuera la misma que la de Barcelona recibiríamos más de 45 millones o 32 millones si recibiéramos lo mismo que Madrid”. La primera edil ponferradina señaló como clave una nueva Ley de Financiación Local, “la consideración de capital del mundo rural, porque esos vecinos tienen los mismos derechos que los de Barcelona o Madrid”.

La alcaldesa apunta tres factores para mantener vivos los pueblos: trabajo de calidad para sus vecinos, buenas comunicaciones, servicios de internet y telefonía de alta calidad”. En este sentido ha puesto como ejemplo a Peñalba de Santiago, una de las joyas del medio rural y que tiene problemas de comunicación. “Queremos beneficios fiscales por vivir en los pueblos. Nosotros ayudamos a articular el territorio de nuestro país”. Para Fernández Merayo, no se conseguirá avanzar en el asentamiento de población en el medio rural si no se cuenta con las mujeres, “se tiene que ayudar a la mujer a conciliar la vida laboral y familiar”.

Por su parte, la comisionada para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Edelmira Barreira Diz, aseguró que el fenómeno de la pérdida de población en el medio rural es un problema compartido, “refleja la peor fachada de nuestro país”. El problema demográfico de envejecimiento y baja natalidad, “es una tarea en la que tenemos que ser capaces de sensibilizar todas las políticas públicas”.

La profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid, Rosario Sampedro Gallego, ha señalado como clave la baja densidad de población, “y lo tenemos que divisar, no como un problema, sino como una potencialidad”. Este fenómeno está ligado a nuestro inmenso patrimonio natural, “que no sería posible si no se dieran las circunstancias actuales”. El problema del medio rural no es tanto que los pueblos tengan poca población, sino los desequilibrios demográficos, “está envejecida y muy masculinizada”. Según la experta, “mantener la escuela en el municipio rural, la conectividad, la vivienda y facilitar el asentamiento de pequeñas industrias de transformación”, son las cuatro medidas imprescindibles para mantener vivos los pueblos.

Turismo rural, calidad e inteligente

Francisco Mestre, presidente de los Pueblos más bonitos de España, abrió la sesión dando la bienvenida a los 57 alcaldes, senadores, concejales y empresas que participan en esta primera jornada en el Senado sobre turismo, innovación y medio ambiente en la España rural. El representante del colectivo destacó la labor de engranaje que ejercen en el patrimonio, tradiciones, gastronomía y medio natural de los pueblos de España para convertirlos en un referente de turismo interior.

El alto comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, destacó que los valores de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, son la esencia de la Marca España, “España puede estar muy orgullosa de los pueblos más bonitos, de la asociación, y nosotros lo promocionaremos en el exterior”, por lo que anunció que se ofrecerá a los turoperadores paquetes de viajes para estos pueblos.

Matilde Pastora Asián González, secretaria de Estado de Turismo, comenzó su intervención felicitación a todos los alcaldes por la labor que realizan en los pueblos. “Queremos concienciar a todas las personas del medio rural el valor que tiene el turismo”, el sector que mejor ha resistido el envite de la crisis económica.

La representante del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, señaló que es un momento de tomar decisiones de gestión del éxito turístico como sostenible. “Tenemos que potenciar la desconcentración territorial. Lo tenemos que hacer de una manera ordenada. Es el destino turístico como tiene que fijar la población al territorio”.

Financiación, turismo, innovación y medio ambiente

A continuación, se desarrolló la primera ponencia “Financiación de nuestros pueblos”, en la que participaron Belén Navarro Heras, Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gerardo Criado Guizán, vicepresidente Comisión de Hacienda y Función Pública del Senado, Daniel Reina Ureña, alcalde de Almagro, y estuvo moderada por el alcalde de Tejeda, Francisco Perera Hernández.

La sesión dedicada al turismo, innovación y medio ambiente en la España Rural se completó con tres ponencias más. La primera trató sobre la evolución y el futuro del turismo rural y cultural. La siguiente, ya por la tarde, abordará las propuestas más importantes de revitalización y embellecimiento en los cascos históricos rurales. Por último, los expertos se centrarán en la innovación en el medio rural proyectada a tres actividades concretas: agricultura, redes y energías limpias.

La clausura y entrega del premio “Los pueblos más bonitos de España”, que en esta primera edición se entregará a Marca España, tendrá lugar a las 18.30 horas, y correrá a cargo de Pedro María Sanz Alonso, vicepresidente primero del Senado, y Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España.