Merayo pide a la oposición que «no voten pero tampoco veten» los presupuestos municipales para este ejercicio Ayuntamiento de Ponferrada. / Carmen Ramos La alcaldesa anuncia una nueva ronda de negociaciones con los grupos municipales para lograr los apoyos que permitan sacar adelante las cuentas porque «Ponferrada ha hecho bien los deberes» CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 5 abril 2018, 13:25

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, pidió hoy a los grupos políticos de la oposición que «no voten pero tampoco veten» los presupuestos municipales para 2018. Merayo lanzó esta llamada tras anunciar que el equipo de gobierno ha abierto una nueva ronda de negociaciones a fin de conseguir los apoyos necesarios que permitan aprobar las cuentas. «Estamos trabajando», indicó.

La regidora municipal anunció que la intención del PP es avanzar en la posibilidad de «reinvertir» el remanente de tesorería del pasado ejercicio que alcanza los 5,5 millones de euros. «A ver si conseguimos que se nos autorice a invertirlo en inversiones financieramente sostenibles, obras fundamentalmente», señaló. Unas actuaciones que incluyen la adecuación de la Biblioteca Municipal, arreglo de calles y sustitución de las redes de fibrocemento, entre otras.

La primera edil entiende que «Ponferrada ha hecho bien sus deberes en estos últimos tres años», prueba de ellos es la reducción del déficit en más de siete millones de euros. «Hemos puesto al día la casa, hemos pagado facturas que no venían en ningún sitio y que aparecían, sentencias consecuencia de juicios de corporaciones anteriores, hemos puesto en orden nuestras cuentas y ahora lo que estamos intentando es precisamente que se nos autorice a invertir en beneficio de todos los ponferradinos ese remanente positivo de tesorería», apuntó.

A la vista de esta situación, Merayo animó a los partidos de la oposición «a no estar en clave electoral siempre» a un año de las elecciones y manifestó que comprende que los grupos muestren «cierta prevención a votar que sí a estos presupuestos» pero lo que les pide «es que no los veten, no que nos los voten sino que nos los veten» para impulsar la creación de puestos de trabajo, la posibilidad de regularizar la plantilla del Ayuntamiento, la posibilidad de cambiar la red de fibrocemento o de destinar cerca de 800.000 euros para arreglo de calles, entre otros proyectos.

La primera edil avanzó, además, los contactos que el equipo de gobierno mantiene también con los sindicatos «que van muy bien, muy avanzadas» dentro de un clima «muy favorable».