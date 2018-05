Merayo empieza a asumir que el PP no contará con ella para repetir como candidata en Ponferrada La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo. / César Sánchez La alcaldesa fija el 15 de junio como fecha tope para aprobar los presupuestos y desmiente un supuesto acuerdo con USE y PRB ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 29 mayo 2018, 12:46

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, parece empezar a asumir que el PP no cuenta con ella para repetir como candidata a la Alcaldía de la capital berciana para las próximas municipales. La primera edil utilizói el mismo tiempo verbal que el futbolista Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, y habló en «pasado perfecto» de su paso por el Ayuntamiento en una entrevista en la emisora Onda Bierzo, pero añadió que todavía queda tiempo. «En política un año es mucho tiempo y más con el devenir tan vertiginoso que llevan los acontecimientos. Sí le digo que para mí ha sido un lujo estar al frente de la alcaldía de Ponferrada… Y es un lujo», indicó.

Respecto a las cuentas municipales, Merayo se ha fijado como fecha tope el 15 de junio para aprobar el presupuesto del Ayuntamiento. Sea con los apoyos suficientes o sin ellos. Gloria Fernández Merayo parece estar, ahora sí, preparada para afrontar el desafío de sacar adelante sus cuentas, en evidente minoría según confirmó en declaraciones a Onda Bierzo.

Además, parece desmentir las sospechas de Coalición por el Bierzo, sobre una supuesta oferta de USE y PRB para aprobar los presupuestos, siempre que se rompiera el actual cogobierno con los bercianistas. Aunque en el pleno calló, aquí en Onda Bierzo la alcaldesa lo negó. «El cogobierno no ha estado nunca en peligro. El señor Pedro Muñoz bebe de una fuente equivocada. Ahora más que nunca no se puede estar con dimes y diretes» dijo Fernández.

Proyecto empresarial

En otro orden de asuntos, en esta comparecencia ante el micrófono de Onda Bierzo, la alcaldesa desvelaba la próxima apertura de una novedosa actividad empresarial que supondrá la creación de alrededor de quince nuevos puestos de trabajo. En paralelo, se ultima la apertura de otro negocio en la avenida de la Puebla, frente al Hotel Alda, que va a generar otra media docena de empleos.

En otra calle del centro, en Camino de Santiago, la alcaldesa parece desoir las peticiones del grupo USE, para que se apliquen bonificaciones en impuestos y tasas a los comerciantes de ese vial, como consecuencia del retraso en las obras.

Finalmente, Gloria Fernández Merayo reconocía que es necesario acometer un programa para reparar los cientos de baldosas sueltas en las aceras de la ciudad. Advierte que el próximo presupuesto consigna una partida de ochocientos mil euros para ello.

En su comparecencia mensual en nuestra emisora, la alcaldesa también avanzó que, en breve, la junta de gobierno dará el visto bueno a la cesión del solar donde Sacyl pretende levantar el futuro centro de asistencia sanitaria, en el aparcamiento del viejo Carrefour.