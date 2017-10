Merayo destaca el apoyo de los comerciantes para semipeatonalizar la calle Camino de Santiago Establecimiento comercial de Ponferrada. / César Sánchez La alcaldesa anuncia la adjudicación «en breve» de la primera fase de las obras del plan de revitalización del comercio urbano y adelanta que el próximo año se extenderán a Gómez Núñez CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 2 octubre 2017, 14:23

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, anunció la adjudicación «en breve» la primera fase de las obras de semipeatonalización de la calle Camino de Santiago. Una medida que se incluye dentro del plan de revitalización del comercio urbano. Anunció, además, que el equipo de gobierno proyecta para el próximo año extender las actuaciones a la calle Gómez Núñez.

Merayo aseguró que el proyecto se ha dado a conocer ya a los comerciantes y a todos los integrantes de los partidos de la oposición «que han manifestado todo su apoyo a este plan de comercio». Un apoyo que asegura que también ha podido recabar en un contacto directo con algunos de los comerciantes. «Están muy contentos», indicó.

La regidora anunció, no obstante, que se mantendrán reuniones con los afectados «para que las obras les ocasionen las menores molestias posibles, lógicamente». Asimismo, destacó el hecho de que las obras «de calado» no repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos ya que no se gravarán con contribuciones especiales. «Es una obra de gran envergadura que va a correr toda a cargo del esfuerzo del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León», concluyó.

Por su parte, la Asociación de Comercio Urbano Templarium confía en una reunión con la alcaldesa para conocer de primera mano los términos de un proyecto del que aseguran que no se les ha informado.