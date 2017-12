Merayo cree que las quejas de USE sobre las fotografías son una «cortina de humo» La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo. / César Sánchez La alcaldesa reprocha a Santiago Macías sus declaraciones sobre las subvenciones culturales y asegura que la concejala del área, María Antonia Gancedo, goza de la plena confianza de todo el equipo de gobierno E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 15 diciembre 2017, 20:58

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, cree que las quejas realizadas este viernes por parte del concejal de USE Bierzo Santiago Macías sobre las fotografías de los alcaldes de la dictadura franquista en el salón de plenos son «una cortina de humo que algunos utilizan quizás para que no se vean las dificultades judiciales que tienen en este momento determinadas personas».

En ese sentido, la primera edil aseguró que es una casualidad que dichas declaraciones no las haya realizado el portavoz y si un concejal que «igual quiere obviar un poco o tiene que lavar su historial precisamente frente a esa asociación de la Memoria Histórica de la que fue expulsado de una manera un tanto extraña».

En cuanto a las subvenciones en materia de cultura, Fernández Merayo ha querido dar «un pequeño toque de atención» a Macías al entender que sus declaraciones no fueron muy acertadas. «Creo que lo que no se puede hacer es pensar que si alguien tiene acusaciones de malversación y de utilizar las cosas para unos fines distintos a los concebidos, el que ellos lo hayan hecho no quiere decir que nosotros lo hagamos», indicó, a la vez que añadió que en el Ayuntamiento «no se ha quitado ni un céntimo de subvención de nada para otra cosa que no sean las subvenciones, todo es legal y únicamente decir que la concejala de Cultura goza de la plena confianza de la alcaldesa, del equipo de gobierno, y del cogobierno».

Por último, con respecto a las obras del nuevo aparcamiento en la parte alta de la ciudad, la alcaldesa de Ponferrada negó que estén paralizadas, sino que se trata de una cuestión meteorológica y espera que estén finalizadas para antes de fin de año. «No hay ningún problema legal ni nada, lo único que hay son temas técnicos que también tienen que entender, la obra tiene que cimentar y hay que preparar eso para hormigonar pero no se va a paralizar ni hay ningún problema», concluyó.