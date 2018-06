Mendo rompe la disciplina de voto del PP y se abstiene en el pleno para renunciar al contrato de basuras El concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, durante la celebración del pleno. / Carmen Ramos Los populares sacan adelante con el apoyo del PRB la propuesta de dejar sobre la mesa la adjudicación del contrato para solicitar informes a los técnicos municipales sobre la viabilidad de la renuncia por motivos de interés público CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 20 junio 2018, 11:50

El concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Roberto Mendo, rompió hoy la disciplina de voto en el equipo de gobierno del PP al absternerse en la votación del pleno extraordinario y monográfico celebrado en el Ayuntamiento en el que se decidió dejar sobre la mesa la propuesta de adjudicación del contrato del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines para solicitar los informes técnicos, jurídicos y económicos a los servicios municipales sobre la viabilidad de la renuncia al contrato por motivos de interés público. Unos informes que deberán estar concluidos antes del próximo viernes día 29 de junio fecha en la que se llevarán de nuevo a pleno.

La decisión salió adelante con los votos a favor de cinco de los seis concejales del PP y el del edil del PRB, Tarsicio Carballo, mientras que Mendo decidió unir su abstención a la del resto de grupos de la oposición, PSOE, USE, CB, PeC y Ciudadanos. El responsable municipal del área de Medio Ambiente aseguró que su decisión la tenía «perfectamente clara» atendiendo a la necesidad de ser consecuente con la decisión que defendió como presidente de la mesa de contratación y de la comisión informativa.

«Por coherencia, por responsabilidad y por sentido común yo no puedo cambiar mi postura radicalmente entonces he tenido claro que mi postura tenía que ser esta y no hacer un voto en contra de unas propuestas de otros concejales pero sí la abstención y esperar a ver si realmente los informes que se han pedido se emiten y llegan a una posición clara sobre la posibilidad de la renuncia del contrato por interés público», explicó.

El edil quiso dejar claro que «esa ha sido la causa» y que «no hay ningún tema de fondo ni nada raro que se quiera interpretar sobre esta abstención». Considera, además, que esta decisión de romper la disciplina de voto de su partido no tenga consecuencias para su futuro dentro del equipo de gobierno. «No espero que la decisión traiga ninguna situación comprometida ni de crisis en el equipo de gobierno porque somos todos una piña, quitando en este tema, que yo soy el presidente de la mesa de contratación y no puedo cambiar mi postura por unos informes municipales que lo valoren porque pueden tener consecuencias que a nadie le gustarían».

Roberto Mendo mostró su confianza en seguir llevando las riendas de la concejalía de Medio Ambiente hasta las próximas elecciones municipales. «Espero que hasta mayo de 2019 así sea», indicó. Respecto a que otras áreas de las que es responsable, como es el caso de Deportes, está a la espera de la reestructuración que se pueda llevar a cabo en el equipo de gobierno tras la dimisión de la edil de Hacienda, Amparo Vidal, y la entrada del nuevo concejal Álvaro Rajo. «Habrá una reestructuración que todavía no está clara, pero desde el primer minuto apoyo lo que se decida por todos, si tengo que ceder algún área la cederé y si tengo que coger más la cogeré también».

Entiende que la variación al dictamen de la mesa de contratación «es comprensible que se haga» y asegura que los pasos que puede dar el Ayuntamiento respecto al contrato «tienen que estar muy fundamentados y muy claros porque una cosa es lo que se quiere hacer y otra lo que se puede».

Para Mendo «si los informes son claros sobre el sentido de que se puede ir contra la mesa de contratación pues estudiaremos y decidiremos» a tenor de la necesidad de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el contrato del servicio a FCC. «Los informes municipales para mí son muy importantes», subrayó.