Mendo: «Es una consulta muy inocente para que la gente manifieste su opinión» El portavoz municipal del PP, Roberto Mendo. / César Sánchez El portavoz municipal del PP asegura que desde el equipo de gobierno «no se está imponiendo ninguna medida» sino que se trata de pulsar la opinión de los ciudadanos en un intento de compatibilizar las celebraciones del Mundial con el recogimiento del Camino de Santiago CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 4 junio 2018, 13:12

El Ayuntamiento de Ponferrada no busca generar ningún tipo de controversia al promover una consulta 'online' entre los vecinos para votar a favor o en contra de la promoción del silencio durante la celebración del Mundial de Fútbol. El portavoz municipal del PP, Roberto Mendo, explicó hoy que «es una consulta muy inocente» para dar opción únicamente «a que la gente manifieste su opinión» por lo que cree que en ningún caso la propuesta debería tener consecuencias políticas.

Mendo recordó que la celebración del evento deportivo coincide con el mes de de mayor afluencia de peregrinos en Ponferrada «que es un punto muy importante porque es confluencia del Camino Francés y es salida del Camino de Invierno», además de ser sede permanente de atención y servicio al peregrino. Por ello entiende que es necesario pulsar la opinión de los vecinos a fin de compatibilizar el respeto al recogimiento de los peregrinos con las celebraciones deportivas.

«Lo que se pretende con esta votación es pulsar a la ciudadanía porque el Camino de Santiago lo que fomenta es la introspección y la reflexión de los peregrinos que es lo que van buscando, entonces va a haber momentos puntuales que va entrar en conflicto con todo lo contrario, la euforia y la explosión de júbilo que transmiten los partidos del Mundial de Fútbol», explicó el edil que insiste en que el objetivo de la iniciativa es el de «pulsar la opinión de la gente, ni más ni menos, poner el debate y este punto de vista en la calle». Algo que cree que «no es contraproducente, sino todo lo contrario».

Desde el equipo de gobierno ensalzan los valores mostrados por los aficionados del fútbol en la ciudad que «siempre se han caracterizado por tener tolerancia y respeto», destacó el portavoz municipal del equipo de gobierno, que tiene claro que también en este caso «los vecinos más entusiastas del fútbol y los que seguirán con mayor interés este Mundial sabrán hacerlo siempre disfrutando y generando un buen ambiente».

Sobre la repercusión que pueda tener la consulta en el terreno político, Roberto Mendo considera que la convocatoria no tiene por qué pasar factura al equipo de gobierno del PP. «No creo porque es una consulta muy inocente, no se está imponiendo ninguna medida, una consulta que no busca ningún contrafondo de una cuestión de estado». En caso contrario cree que es «sacarlo de contexto».