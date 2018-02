La Marcha Básica contra el paro y la precariedad saldrá de León el 10 de marzo Imagen de la jornada informativa de este miércoles en Ponferrada. Está prevista su llegada a Madrid el día 24 del próximo mes y la organización confía en reunir a cerca de un centenar de personas ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 21 febrero 2018, 19:38

La Marea Básica ha organizado este miércoles en la Casa de la Cultura de Ponferrada una charla para informar sobre la marcha que tendrá lugar desde León, con parada en Valladolid, hasta llegar a Madrid entre los días 10 y 24 de marzo para reclamar una renta básica.

Y es que, según el colectivo, el Gobierno no está cumpliendo con la 'Carta Social Europea', en la que se recoge que «todo ciudadano europeo que reciba alguna prestación o pensión no contributiva ha de ser por encima del umbral de la pobreza y de forma individual, lo cual son 674 euros al mes por persona». Es más, considera que hay dinero para este fin «si se eliminan gastos superfluos y de obras que no sirven para nada, sino para beneficiar a unos pocos».

En ese sentido, aseguran que la renta básica es, además, «universal» a toda la ciudadanía, incondicional,«pues ante la automatización y el uso de robots en las fábricas y en los centros de distribución, cada vez hay menos empleos, de manera que se habrá de pagar impuestos por las máquinas, ya que producen mucha riqueza sin los trabajadores».

Por el momento están apuntadas 87 personas, 12 de ellas pertenecientes a la provincia de León, aunque la organización espera como mínimo llegar a un centenar de participantes.