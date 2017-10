Mantero atribuye el apoyo de PSOE y Cs a la moción sobre las térmicas a que «votaron sin saber lo que votaban» Ricardo González Mantero (I), en una imagen de archivo. / César Sánchez «No sé si Pedro Sánchez es tonto o somos tontos el resto de los mortales», asegura el alcalde minero de Páramo del Sil, Ángel Calvo D.ÁLVAREZ Ponferrada Jueves, 26 octubre 2017, 18:32

El director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, aseguró hoy que el apoyo de PSOE y Ciudadanos (Cs) a la moción que este martes presentó Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados para eliminar los pagos por capacidad a las centrales que superen los niveles de emisión previstos en la normativa europea, se debió a que “votaron sin saber lo que estaban votando”.

González Mantero, que participó en Ponferrada en el acto de homenaje de Fele-Bierzo al empresario minero Manuel Lamelas Viloria, consideró necesario “al menos hasta 2030” el respaldo de las centrales térmicas al sistema eléctrico español. En ese sentido, criticó que la propuesta aprobada en el Congreso elimina el periodo transitorio de cinco años establecido en la normativa europea para que las empresas adapten sus instalaciones a los nuevos parámetros medioambientales, que pasaría a aplicarse “desde el primer momento”.

La intención del Gobierno autonómico, según explicó González Mantero, era precisamente la contraria, ya que se pretendía “no recortar ese periodo sino alargarlo hasta diez años”. “Lo necesario es alcanzar consensos en Europa”, recordó el director general, que lamentó que la votación del martes en el Congreso “no favorece la posición negociadora del Gobierno de España”.

Entre los más críticos con la votación, destacaron las palabras del alcalde minero de Páramo del Sil y vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo, Ángel Calvo. “No sé si Pedro Sánchez es tonto o somos tontos el resto de los mortales, incluidos los alcaldes socialistas de Asturias y León y los representantes de UGT y CCOO”, afirmó en referencia a las palabras del secretario general del PSOE, que apostó hoy por pedir que una parte de los ingresos que genere la subasta de las energías renovables se destine a las cuencas mineras.

Para Calvo, las palabras de hoy de Sánchez pretenden “vestir un santo de difícil vestidura”. “Quedaba mejor diciendo que no había leído el documento porque tenía la cabeza en Cataluña”, aseguró el alcalde berciano, que criticó que la propuesta aprobada en la Cámara Baja “acabará con las centrales que no han hecho los deberes, pero también con las que han gastado dinero haciendo inversiones medioambientales”. “Es la muerte del sector mucho antes de lo que debiera”, lamentó.

Reacciones en el PSOE

Desde las filas socialistas, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, que también preside la Mesa de la Energía en la comarca, consideró que “se ha malinterpretado lo que se vota” y acusó al PP de practicar la “demagogia” en este asunto. “Lecciones de defender a las minas, el PP no debe darlas”, aseguró el presidente comarcal, que recordó que tras la llegada de Rajoy a La Moncloa, en 2011, el sector tenía más de 3.000 afiliados, mientras que “a día de hoy quedan apenas 300 mineros y la mayoría en expedientes de regulación de empleo”.

“El PSOE quiere que se invierta el dinero para que la central sea viable medioambientalmente más allá de 2020”, aseguró Álvarez Courel, que recordó que “la continuidad de Compostilla está asociada a unas inversiones que tendría que hacer la eléctrica”.

Por otro lado, el presidente de la Mesa de la Energía insistió en que las alegaciones presentadas por el órgano al “amago de borrador de Real Decreto” incluían la mención a una “expropiación regulada jurídicamente”. “En el caso de que las centrales no sean rentables, cabe recurrir a la expropiación”, reiteró Courel, que adelantó que la Mesa de la Energía del Bierzo se reunirá en una fecha aún por concretar a lo largo de la semana que viene.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Comarcas Mineras (Euracom) y comisionada del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, Ana Luisa Durán, coincidió en señalar que “hay que pelear donde realmente tienen algo que decir, que es en Europa”. Al respecto, recordó que serán la Comisión Europea, así como el Parlamento y el Consejo comunitario los encargados de dar “una posibilidad de futuro” al sector.

“Si apostamos por el carbón tenemos que garantizar que se queme en las térmicas”, defendió la exalcaldesa de Villablino, que consideró que “si los límites de emisiones no permiten eso, está claro que hay que cambiar esos límites”. En esa línea, admitió que “las inversiones no se van a hacer si no existe un periodo de amortización”. Euracom celebrará a principios de diciembre su asamblea general, avanzó Durán, en la que analizará el futuro del sector minero a nivel europeo.