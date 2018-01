Mañana finaliza en la Audiencia el juicio contra el profesor del Campus de Ponferrada acusado de acoso Imagen de archivo del juicio celebrado en Ponferrada. Ya fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Ponferrada a un año y once meses de cárcel, a nueve años de inhabilitación y a pagar una indemnización a la víctima de 6.000 euros ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 31 enero 2018, 21:06

Mañana jueves, 1 de febrero, finaliza en la Audiencia Provincial de León el juicio contra R.G.P., profesor del Campus de Ponferrada que en octubre de 2016 fue declarado culpable de un delito de acoso sexual hacia una alumna y también de un delito continuado de abuso de la función pública con solicitud de favores sexuales.

Cabe recordar que R.G.P. fue condenado por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada a un año y once meses de prisión -en la que no ingresó por no tener antecedentes-, nueve años y un día de inhabilitación absoluta para ejercer función pública y 6.000 euros de indemnización a la víctima.

Los hechos ocurrieron hace ahora doce años, cuando el profesor de la Escuela de Ingenería Agraria, R.G.P., utilizó supuestamente su autoridad como docente para reclamar favores sexuales a una alumna, en aquel momento de 20 años, durante dos cursos, 2006-07 y 2007-08 a cambio de mejorar sus calificaciones.