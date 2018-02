Lunes de Rompecabezas

Un total de 60 grupos, compuestos por 393 jóvenes, se encuentran en estos momentos recorriendo toda Ponferrada con el objetivo de encontrar alguna de las 36 tarjetas escondidas por la ciudad. Dichas tarjetas forman parte del Rompecabezas, la tradicional yincana que se celebra en la capital berciana en la tarde del lunes de Carnaval.

El Rompecabezas es un juego, cuyo objetivo es fomentar la imaginación, la diversión y el compañerismo, así como la cooperación y colaboración de los participantes.

Los participantes, ataviados con sus mejores disfraces, reciben pistas de ayuda para encontrar las tarjetas. Todas ellas tienen un premio preestablecido (una tarjeta con un premio de 100 euros, cinco con premios de 50 euros y 30 con premios de 20 euros) y una cifra global de 950 euros que se entregarán al final de la prueba en la Casa de Cima.

Martes de Carnaval

Por otro lado, mañana martes, a partir de las 17.30 horas, saldrá el tradicional desfile de carnaval desde la Glorieta de la Avenida de Portugal, con el siguiente recorrido: Avda. Portugal, Plaza del Templario, Puente del Ferrocarril, Avenida de Valdés, C/ Gómez Núñez, Plaza de Lazúrtegui, Avda. La Puebla, C/ General Vives, Plaza de La carrasca, C/ Ancha y Plaza del Ayuntamiento.

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con la Policía Local, ha establecido tres puntos a lo largo del recorrido para que las personas en silla de ruedas puedan ver el desfile con normalidad. En los tres casos se dispondrán vallas para reservar el espacio y se identificarán con el logotipo de una silla de ruedas, en los siguientes lugares: Avenida de Portugal, a la altura del Hotel Temple; Avenida de la Puebla, a la altura del Hotel Madrid; C/ Ancha, frente al Colegio Campo de la Cruz.