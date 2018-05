'Like A Queen', el regreso de The Morgans La banda berciana estrena el 11 de mayo su segundo álbum, un trabajo que conserva las raíces de 'The Island' aunque con sonidos nuevos y arriesgados The Morgans. / Javier Rosa E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 3 mayo 2018, 20:37

Han pasado tres años desde 'The Island', el primer álbum de la banda berciana The Morgans. Tres años de duro trabajo que han visto su fruto en lo que será su segundo disco, 'Like A Queen', que verá la luz el 11 de mayo.

'Like A Queen' conserva, en palabras de su guitarrista, Elías Rivas, el sonido de su primer disco pero con nuevos y arriesgados sonidos, «hemos coqueteado con la electrónica, aunque hay muchas canciones que son más en la onda de The Island». De este modo, son once temas en los que «hay mucha mezcla, algo del sonido antiguo con toques nuevos».

Las letras del disco son pequeñas historias independientes, «cada una un mundo diferente que puede ser una situación en la que se desarrolla una historia, una persona que sueña algo o un mensaje que se manda de algún modo».

Para llegar al resultado final, el grupo de Ponferrada ha pasado por muchas etapas, eligiendo cuidadosamente los diferentes tracks, contando para ello con la colaboración del productor Carlos Hernández, que les ayudó a «pulir las canciones, darles un empujoncito para que llegasen a más». Así llegaron hasta el estudio que el asturiano Paco Loco tiene en el Puerto de Santa María (Cádiz). «Se puso a meter teclados y cosas extrañas que parecían sacadas de videojuegos de los años 80 y eso fue lo que parimos allí, una especie de híbrido que conserva las raíces antiguas pero sí que es cierto que hemos corrido ciertos riesgos al probar nuevos sonidos y parece que nos mola», aseguró Rivas.

Una experiencia que no dudarían en repetir porque trabajar con ellos fue «una pasada ya que es gente con una amplia trayectoria y la verdad es que su criterio, según nuestra opinión, es muy bueno».

'Like A Queen' aún no ha visto la luz pero The Morgans ya planean una gira por todo el país, que todavía no tiene fecha de inicio, «vamos a esperar unos días a ver si se cierran del todo los conciertos pero seguramente ya en este mes de mayo daremos algún bolo y empezaremos a girar», algo fundamental hoy en día. Y es que «son tiempos extraños para hacer música», confiesa Elías, para el que la música cuenta con pocos apoyos. «Es una profesión muy dura en la que solo puedes dar conciertos, dar conciertos y dar conciertos, esperando que el día siguiente sea mejor pero con cero claridad, vemos que es un futuro un tanto extraño en ese aspecto porque no sabemos por donde van a ir los tiros», señaló. Pero The Morgans seguirá con la música a pesar de todo.

'The Island' reportó grandes cosas y satisfacciones a la banda berciana y con 'Like A Queen' sus expectativas son «todas y ninguna». «Es un álbum que hemos hecho con mucho cariño y mucho trabajo para intentar transmitir lo que es nuestro sonido y la forma en que vemos la música pero expectativas realmente ninguna porque si piensas que vas a conseguir muchas cosas luego puedes no conseguir nada», aseguró. Por ello comparten la filosofía de 'El Cholo' Simeone, «partido a partido y a ver si de algún modo despega y gusta a la gente y dentro de unos años grabar otro disco».