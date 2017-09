Ponferrada entra en la leyenda La magia del 'Rey del Pop' inundó el Auditorio Municipal de Ponferrada de la mano del espectáculo 'Michael Legend' en el que el mejor doble del mundo interpretó su repertorio más conocido El espectáculo 'Michael Legend' cautivó a los seguidores del 'Rey del Pop' en el Auditorio Municipal de Ponferrada. CARMEN RAMOS Ponferrada Sábado, 9 septiembre 2017, 23:43

La leyenda de Michael Jackson inundó el Auditorio Municipal de Ponferrada este sábado, Día de la Encinina, de la mano del espectáculo 'Michael Legend', el tributo más importante a su figura. El mejor doble del mundo, Ben Jackson, acompañado sobre el escenario por una excelente formación musical y un completo equipo de bailarines, coristas y artistas invitados fueron los encargados de dar vida a las canciones más conocidas del artista.

El show, avalado por la crítica y del que han disfrutado ya casi un millón de espectadores, permitió a sus seguidores del cantante vibrar con el recuerdo de temas tan emblemáticos como Billie Jean, Thriller o Smooth Crimilna, entre otros muchos éxitos.

Un total de 14 personas sobre el escenario del Auditorio en un actuación que se prolongó por espacio de dos horas ofreció una visión muy acertada de la manera de concebir el espectáculo que ofrecía el 'Rey del Pop', utilizando, además, las réplicas exactas de su vestuario, coreografías y la misma puesta en escena.

El espectáculo mostró con gran credibilidad y realismo el trabajo que Michael Jackson tenía previsto realizar durante su gira de conciertos 'This is it' programada para el año 2009 en la iba a anunciar su despedida de los escenarios. Un tour que se vio truncado por su inesperado fallecimiento que conmocionó al mundo entero.

El gala incluyó diez cambios de vestuario así como videproyecciones que muestraron al público como fue la vida del cantante y en las que incluso se abordó la época de infancia junto a sus hermanos, los Jackson Five.