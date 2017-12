La Justicia no logra el objetivo de la prevención de la violencia de género Imagen de la primera mesa redonda de las I Jornadas de Actualidad Vecinal celebrada en Ponferrada. Jueces, abogados y administraciones consideran fundamental la educación desde la infancia, la concienciación y la no normalización de cualquier tipo de violencia E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 12 diciembre 2017, 21:32

La Federación de Asociaciones Vecinales del Bierzo ha celebrado este martes en la Uned de Ponferrada una mesa redonda, enmarcada dentro de las I Jornadas de Actualidad Vecinal, en la que se ha tratado el tema de la violencia de género, su incidencia y los recursos para luchar contra ella en el Bierzo.

En ese sentido, desde el Juzgado de la capital berciana, el juez de lo penal, Oscar Hernaiz, aseguró que los recursos con los que cuenta Ponferrada son los mismos que los de otras ciudades, los que contempla la ley. Una ley para luchar contra la violencia de género que se promulgó en el año 2004 y que, según Hernaiz, no ha cumplido con el objetivo de la prevención. «La respuesta judicial llega siempre tarde después de que el hecho tenga lugar y esto es lo que nos evidencia la necesidad de abordar otros mecanismos», indicó.

Mecanismos como la educación desde la infancia, la educación de la ciudadanía o una concienciación global, puesto que la Justicia «podrá castigar el hecho pero no podrá prevenirlo y 13 años después de la ley nos prueban los datos que no hemos conseguido una disminución sensible del número de asuntos, ni tampoco una disminución del nivel de respuesta criminal en esta materia».

Para ello, ve necesario que el Pacto de Estado en esta materia tenga un impulso económico y la voluntad decidida de políticos y de la sociedad en general «de darles una realidad y un contenido, sino quedarán meramente en una frases puestas en un papel y no resolverá el problema de la violencia, de las mujeres, ni la implicación necesaria de los varones».

Educación y concienciación

Por su parte, la abogada Ana Garnelo señaló que en la actualidad existen problemas más acuciantes que la falta de recursos para resolver esta lacra y coincidió en la necesidad de realizar «mucho trabajo de educación, de concienciación porque en muchos casos las propias víctimas hablan como si lo que les estuviera pasando fuera algo normal o algo no delictivo».

En ese sentido, la Subdelegación del Gobierno en León está abordando el Plan Director con trabajo educativo en los centros escolares de toda la provincia. «Hablamos de las actuaciones desde el Gobierno, de las campañas de violencia de género, incluimos un poco el plan sobre la trata de personas y es que parece que hay mucha sensibilización pero la realidad es que todavía no hay la suficiente», explicó Jéssica Martínez, coordinadora de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno.

Imagen de los ponentes.

Tolerancia cero

La mesa redonda también contó con la presencia de la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, para la que ha habido muchos avances en materia de violencia de género pero no los suficientes puesto que «algo está fallando en el sentido de que parece que entre la gente joven hay una tolerancia cuando tendría que haber tolerancia cero».

Por ello, la regidora considera que lo que hay que hacer es «una labor de prevención y de educación. Hay que educar en igualdad» y pidió a la ciudadanía denunciar ante cualquier caso de violencia de género. «Tenemos que hacer un reproche social y un cerco al maltratador y al acosador, porque además hay muchas víctimas, no es solo la mujer la que sufre esa violencia de género, también es víctima el hijo que sufre la violencia de género, los familiares y entre todos yo espero que algún día podamos decir que fue un episodio malo de nuestro pasado», apostilló.