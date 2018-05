La Junta inicia el expediente para retirar la ayuda de 200.000 euros para las obras de la calle Camino de Santiago Obras de remodelación de la calle Camino de Santiago en Ponferrada. El PSOE denuncia la «gestión defectuosa» realizada por el Ayuntamiento de Ponferrada y el «perjuicio evidente» que el retraso en la ejecución de las obras está causando tanto a los vecinos como a los comerciantes de la zona CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 24 mayo 2018, 14:52

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha iniciado el expediente para retirar la ayuda de 200.000 euros concedida al Ayuntamiento de Ponferrada para la ejecución de las obras de remodelación de la calle Camino de Santiago de Ponferrada. El anuncio fue realizado hoy por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Olegario Ramón, que justificó la decisión en el retraso que acumula la certificación de los trabajos por parte del equipo de gobierno que preside Gloria Fernández Merayo.

«El día 17 de abril de 2018 la Consejería de Hacienda inició un procedimiento para determinar el incumplimiento del Ayuntamiento en la concesión de esa ayuda», apuntó Ramón que insiste en que la resolución «podría dar lugar a la pérdida del derecho al cobro del total de la subvención». Así mismo, concedió quince días al Consistorio para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones oportunos, precisamente un plazo que concluyó ya el pasado día 11 de mayo.

Los socialistas entienden que la apertura del expediente por parte de la Administración regional viene a darles la razón respecto a sus sospechas de que se trataba de una «subvención que estaba en peligro», algo que la primera edil rechazó y achacó a un problema de criterio de los servicios de Intervención y ahora se ve que «parece que sí había algún problema». No obstante, avanzaron que la resolución de la Junta se podría retrasar durante un año que es el plazo legalmente fijado.

El portavoz municipal del PSOE remarcó que el Gobierno regional entiende que «se está ante un supuesto incumplimiento total» por parte del Ayuntamiento dado que la subvención tendría que haberse justificado como fecha máxima a 31 de octubre de 2017 «bien mediante certificaciones de obra de que ya se había realizado por ese importe o bien mediante certificaciones de compromisos de pago», algo que se hizo a posteriori. Además, a pesar de que el Ayuntamiento subsanó los defectos detectados por la Junta en la documentación requerida se produjo de nuevo una «gestión defectuosa», según Ramón, dado que «se incorporaron facturas por alquiler de plazas de garaje que no cabe admitir porque no constaban en la certificación inicial y se incluye el IVA cuando no es un concepto subvencionable».

El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, hoy en el despacho del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Ponferrada. / Carmen Ramos

«Presionar» a la Junta

Olegario Ramón dejó claro que en ningún caso quiere que el Ayuntamiento pierda una ayuda. «Para mí no es ninguna alegría, lo que quiero es poner de manifiesto el desvarío en la gestión y el desgobierno que hay una y otra vez con las fechas y en desmentir algo que ahora es evidente y está perfectamente documentado». Es por ello que animó al equipo de gobierno a que intente «presionar» a la Junta y «pelear» por los plazos limitados para justificar la cuenta de los gastos de esas obras para no perder la subvención.

Desde el PSOE criticaron también el «perjuicio evidente» que ocasiona el «retraso considerable» que acumula la ejecución de las obras tanto a los vecinos como a los comerciantes de la zona teniendo en cuenta que «era una obra con un plazo previsto de dos meses y diez días y han pasado ya cinco meses y 24 días y sigue sin terminar». «Se ha duplicado el plazo de ejecución, la calle está sin terminar y eso está afectando negativamente al comercio», insistió Ramón.