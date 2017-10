CB supedita la continuidad del cogobierno de Ponferrada a las ayudas para los más necesitados Ayuntamiento de Ponferrada. / C. Ramos El edil de Medio Rural, Iván Alonso, advierte al PP que «no estamos dispuestos a adoptar el papel de jarrón decorativo» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 5 octubre 2017, 13:52

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, hizo hoy causa común con su compañero de Coalición por El Bierzo y concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, al asegurar que la continuidad del cogobierno en el ayuntamiento de la capital berciana está supeditada a que, con independencia de que se aprueben o no los presupuestos municipales, haya partidas de dinero para las asociaciones y para los colectivos sociales que prestan servicios a la población más necesitada, porque, según Alonso, “no es de recibo que, para que estas asociaciones y colectivos puedan seguir funcionando, algunos de sus miembros hayan tenido que pedir un crédito personal”.

En este sentido, Alonso aseguró que el área de Medio Rural también se ve afectada por la paralización de las ayudas, porque el área de participación vecinal se despliega tanto en el campo de Bienestar Social como en el de Medio Rural.

En todo caso, Iván Alonso aseguró que no hay por qué extrañarse de las declaraciones de Pedro Muñoz, ya que esta es una postura que Coalición por El Bierzo ha mantenido siempre en todos los órganos municipales y en los medios de comunicación. Asimismo, hizo hincapié que Coalición por El Bierzo tiene una sola voz y que la postura manifestada al respecto por el portavoz, Pedro Muñoz, es la misma que mantiene el concejal de Medio Rural.

“Nuestra intención es seguir trabajando al frente de estas dos concejalías, porque queremos ayudar en lo que podamos a este municipio, pero, como dijo Pedro Muñoz, no estamos dispuestos a adoptar el papel de jarón decorativo, por lo que, si no hay ayudas a las asociaciones y colectivos, entonces nuestra labor no tiene ningún sentido”, manifestó Alonso, quien no obstante precisó que “la ruptura del pacto de cogobierno en Ponferrada no es un escenario que contemplemos en estos momentos”.

Muñoz pide máxima celeridad

Sobre el mismo asunto se pronunció esta mañana el concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, quien, durante una entrevista en la emisora Es.radio aseguró que tiene conocimiento de que está previsto aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos para habilitar las ayudas a estas asociaciones y colectivos.

Según Muñoz, “en ausencia de presupuestos, este es un instrumento tan válido como cualquier otro, pero no me interesa tanto saber cómo se va a hacer, sino cuándo se va a llevar a cabo el pago de las ayudas, porque el problema es que andamos muy justos de tiempo y la Intervención puede no autorizar los pagos si no se agiliza todo antes del 31 de diciembre”. En tal caso, aseguró Muñoz, “las ONGs dedicadas a la cooperación internacional podrían verse sin ayudas y eso sería terrible”.