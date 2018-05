USE insta al equipo de gobierno de Ponferrada a facilitar un borrador de los presupuestos de 2018 El portavoz municipal de USE, Samuel Folgueral. Quiere comprobar «si realmente existen» las inversiones anunciadas por la alcaldesa y si el Ayuntamiento «nada en remanentes» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 16 mayo 2018, 14:35

El Grupo Municipal USE Bierzo instó hoy al gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada a facilitar un borrador de los presupuestos municipales de 2018, un documento sobre el que aseguran que «el Partido Popular comenzó a hablar en los últimos meses de 2017 tras marear la perdiz durante todo el año con los presupuestos propios de ese año, que nunca llegaron a existir».

Se trata, según USE, del mismo borrador «que la concejal de Hacienda, Amparo Vidal, iba a facilitar a este Grupo Municipal tras la primera y única reunión sobre el particular mantenida el pasado 12 de enero y con las mismas cifras y cantidades que la alcaldesa de Ponferrada lleva anunciando en cada fiesta patronal».

Desde la formación reclaman el proyecto de las cuentas municipales de este año ya que quieren comprobar «si realmente se contemplan tales inversiones y si el consistorio nada en remanentes», señalan. Recuerdan que ese algo por lo que el equipo de gobierno fue interpelado por Samuel Folgueral en el pleno del pasado 27 de abril «pero la respuesta sigue sin llegar».

Por parte de USE recuerdan que la Concejalía de Hacienda no se ha dirigido a este Grupo Municipal «ni para mantener contacto alguno referente al presupuesto ni hemos recibido ningún documento» y que la primera edil no se ha dirigido a ellos para dialogar. «Sin embargo, las referencias a un documento que por el momento parece ser ficticio son constantes y apuntan datos que, sin aval riguroso que los soporte, parecen propios de la precampaña electoral», subrayan.

El Grupo Municipal de Unidad Social de Electores defiende «que ha demostrado desde el primer día su predisposición a hablar de todo lo que pueda beneficiar al Ayuntamiento y, sobre todo, a la ciudadanía» y que «también nos hemos distinguido por secundar nuestras palabras con documentos» cuando hasta el momento los presupuestos municipales 2018 «son, por ahora, solo palabras», concluyen