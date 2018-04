Homenaje a 40 años de profesión Los abogados César Garnelo y Ovidio González reciben la Medalla de Oro al Mérito Colegial por parte de la delegación berciana del Colegio de Abogados de León que, además, tendrá a partir de hoy doce nuevos letrados Los homenajeados César Garnelo, Ángel Suárez y Ovidio González. / E.Jiménez E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 13 abril 2018, 20:18

Tras una intensa mañana de trabajo, en la que se ha celebrado por primera vez en la capital berciana un pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, los letrados de la Delegación de Ponferrada del Colegio de Abogados de León se han trasladado por la tarde al Castillo de los Templarios para llevar a cabo la jura de doce nuevos colegiados incorporados al colegio.

La delegación también hizo entrega de la Medalla de Oro al Mérito Colegial a César Garnelo y a Ovidio González por sus 40 años de profesión en dicho Colegio de Abogados. Para Garnelo es un «hito importante», «yo creo que realmente es una prueba de resistencia en esta profesión y que, por lo tanto, en ese sentido, hay que apostar por otros 40 años más».

En la misma línea se expresó el otro homenajeado, Ovidio González, quien además explicó que esos 40 años dedicados a la abogacía «han servido para enriquecer la confianza en los que no se la merecen». En ese sentido, González señaló que se han encontrado muchas veces con la incomprensión, poniendo como ejemplo Ponferrada, una ciudad en la que considera que son necesarios más servicios jurídicos «que están pedidos desde hace tiempo y no se han cumplido determinadas promesas y por tanto no se puede hacer ese servicio a los ciudadanos que sería tan importante al tener aquí centralizada una serie de órganos que no tenemos».

Por último, el anterior presidente de la delegación ponferradina, Ángel Suárez, recibió por parte de sus compañeros la Insignia de Honor, «todo un orgullo y satisfacción». Además, Suárez ha tomado posesión hoy como consejero no decano del Consejo de la Abogacía de Castilla y León lo que, a su juicio, es un logro para la delegación. «Es un logro que el Colegio Provincial, a través del decano, que es consejero nato, me proponga para que sea el segundo representante del colegio en ese Consejo y pienso que a su vez es un reconocimiento a la delegación y al trabajo que llevamos haciendo durante estos años aquí», finalizó.