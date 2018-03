El hombre que trajo el cambio a Ponferrada Retrato de Celso López Gavela que cuelga en el Ayuntamiento de Ponferrada. / César Sánchez Con Celso López Gavela la capital berciana comenzó un importante cambio urbanístico y fue el hombre del consenso y del diálogo ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 9 marzo 2018, 17:10

Ponferrada está de luto porque despide este viernes a su primer alcalde elegido democráticamente después del fin de la dictadura franquista. Un regidor que llegó a la Alcaldía en 1979 -en la que estuvo hasta 1995- y que ha sido recordado con cariño por simpatizantes y rivales políticos.

Con él el municipio de Ponferrada comenzó a abrirse a los nuevos tiempos que llegaban, consiguió sentar las bases para el importante cambio urbanístico que viviría la ciudad y, sobre todo, fue capaz de dotar al municipio, no sin un gran esfuerzo, de servicios básicos o infraestructuras.

Fue también gracias a las gestiones de López Gavela que la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada acordó ceder a la ciudad en el año 1982 cerca de 500.000 metros cuadrados de terrenos en siete zonas distintas. Fue, en ese entonces, una operación «sin precedentes» debido a su magnitud.

Otra gran obra por la que será recordado es el desarrollo urbanístico del polígono de las Huertas, en el centro de la ciudad, con su puente, el tercero en toda la ciudad, y que servía de conexión entre el barrio de Las Huertas y el barrio de los Judíos.

Precisamente, la última aparición pública de Celso López Gavela fue en el año 2014 cuando el puente de Hierro o puente de 'los Faraones', como se conocía popularmente, fue nombrado como el ex alcalde. Fue una iniciativa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada que en ese entonces lideraba Samuel Folgueral

En ese momento, el primer alcalde de la democracia en Ponferrada quiso agradecer al pueblo «que me ha apoyado siempre y eso no podré olvidarlo» y confesó que «a mi los puentes siempre me gustaron, sirven para comunicar a la con la gente y ese es su encanto»

Y es que Celso López Gavela será recordado por ser el alcalde que siempre intentaba buscar el consenso mediante el diálogo.