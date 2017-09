La historia de Michael Jackson en vivo El Auditorio Municipal de Ponferrada acoge el 9 de septiembre el espectáculo 'Michael Legend' el tributo más importante al 'Rey del Pop' en España avalado por la crítica y del que han disfrutado ya casi un millón de espectadores El espectáculo 'Michael Legend' llega a Ponferrada el sábado día 9 de septiembre. CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 5 septiembre 2017, 11:40

La historia de Michael Jackson en vivo. El Auditorio Municipal de Ponferrada acoge este sábado 9 de septiembre, día de la Encinina, a partir de las 22.30 horas, el espectáculo 'Michael Legend', el tributo más importante a Michael Jackson en España avalado por la crítica y del que han disfrutado ya casi un millón de espectadores.

El show, ideado para todos los públicos, está encabezado por el mejor doble del mundo del 'Rey del Pop', Ben Jackson, que lleva once años haciendo el papel, y que estará acompañado sobre el escenario por una excelente formación musical y un completo equipo de bailarines, coristas y artistas invitados presentando un total de 14 personas encima de las tablas.

El espectáculo se prolonga por espacio de dos horas y ofrece una visión muy acertada de la manera de concebir el espectáculo que ofrecía el 'Rey del Pop' y utiliza las réplicas exactas de su vestuario, coreografías y la misma puesta en escena.

'Michael Legend' muestra con gran credibilidad y realismo el trabajo que Michael Jackson tenía previsto realizar durante su gira de conciertos 'This is it' programada para el año 2009 en la iba a anunciar su despedida de los escenarios. Un tour que se vio truncado por su inesperado fallecimiento que conmocionó al mundo entero.

«Nosotros lo que pretendemos es recrear absolutamente esa gira, con los vídeos, coreografías y vestuario», explica el productor musical del show, Jorge Vega. «El objetivo era crear un espectáculo que fuera creíble y es algo que hemos conseguido ya que en estos momentos tanto la crítica como el público que va a verlo, incluso niños, salen encantados», subraya.

El gala incluye diez cambios de vestuario así como videproyecciones que muestran al público como fue la vida de Michael Jackson y en los que incluso se aborda la época de infancia junto a sus hermanos, los Jackson Five.

Para toda la familia

Los fans y toda la familia en general podrán disfrutar del homenaje al 'Rey del Pop' coreando las canciones más conocidas, ya que incluye los temas más emblemáticos de su carrera como 'Billie Jean', 'Thriller', 'Smoooth Criminal' o 'Beat it', entre otros muchos éxitos. La función que ahora llega a la capital berciana promete sorprender.

«Que la gente que no ha escuchado mucho incluso a Michael Jackson que se anime a acudir al espectáculo e incluso familias con los niños, porque gusta mucho también a los más pequeños y no se lo pueden perder», subraya el productor del espectáculo.

Las entradas se pueden adquirir a 15 euros anticipadas, y 20 euros el día del concierto, a través de la web de www.pandoraentradas.com, www.vayaentradas.com, en las oficinas de Caja Rural León y provincia, Tienda Tipo de Ponferrada y Musical Zarabanda. Las entradas tienen un descuento especial para empadronados (11 euros en grada) y desempleados con 40% de descuento hasta un máximo de 4 entradas por personas y concierto.