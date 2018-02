El gobierno de Ponferrada cree que USE no es el más indicado para dar «lecciones de gestión y moralidad» La portavoz del equipo de gobierno, Amparo Vidal. Amparo Vidal considera que el único fin de USE con las declaraciones de esta mañana es atacar al equipo de gobierno, «aunque para ello falten a la verdad» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 9 febrero 2018, 18:43

«Poca vergüenza, falta de seriedad y ningún escrúpulo hay que tener para despacharse con las declaraciones que han hecho esta mañana el Sr. Folgueral y el Sr. Álvarez», aseguró la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Amparo Vidal, tras escuchar a los ediles de USE Bierzo hablar sobre los presupuestos y sobre la deuda municipal. Y es que para Vidal, el único fin era el de atacar al equipo de gobierno, «aunque para ello falten a la verdad e intenten engañar a los vecinos de este municipio, cosa que no conseguirán porque son bastante más inteligentes de lo que ellos se piensan».

La concejal no entiende «cómo pueden sacar pecho» un ex alcalde y un grupo de concejales, que después de hacerse con el poder a través de una moción de censura que terminó con su expulsión del PSOE, «se pusieron sueldos que no podían cobrar, todo ello, para realizar una nefasta gestión», de la que destaca la pérdida de 360.000 euros de la Junta de Castilla y León para crear empleo «que nosotros tuvimos que devolver por su pésima gestión, absoluta dejadez e inacción»; acuerdos plenarios «con un coste gravísimo y altísimo para el Ayuntamiento que han sido anulados»; adjudicaciones «multimillonarias» también anuladas por la justicia; «la gestión más pésima en la historia de cuantos eventos deportivos se han celebrado en el mundo». Por ello, «lecciones de gestión, moralidad y ética, de ustedes muy pocas, señores de USE», recomienda Amparo Vidal, portavoz del equipo de gobierno.

En cuanto a la deuda municipal, Vidal recordó que, cuando el bipartito accedió al gobierno municipal el 30 de marzo de 2013, ascendía a 38.112.000 euros, mientras que cuando el PP volvió a tomar las riendas de la Alcaldía en junio de 2015 era de 39.940.585,68 euros. «¿Dónde están los 12 millones que dicen que rebajaron de la deuda?», se pregunta la edil, que también considera que USE falta a la verdad en la subida del IBI. «Lo que se ha producido es una actualización de valores por parte del Ministerio de Hacienda, que en el caso de Ponferrada es del 4%, y por ustedes y gracias a ustedes señores de USE, no se aprobó en pleno una bajada del tipo impositivo que proponía nuestro equipo de gobierno y hubiese supuesto un ahorro para los ponferradinos», concluyó.