Folgueral recuerda que la ejecutiva local del PSOE dio su «aceptación total» a la moción de censura

Ponferrada Viernes, 22 diciembre 2017

El exalcalde de Ponferrada y portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, recordó hoy que la ejecutiva local del PSOE en la capital del Bierzo dio su “aceptación total” a la moción de censura con la que el ahora exregidor alcanzó la alcaldía en 2013, gracias a los votos de IAP, el partido liderado por Ismael Álvarez, antiguo alcalde condenado por acoso sexual. Después de que el actual portavoz socialista, Olegario Ramón, presentara ayer su candidatura a la secretaría de la agrupación ponferradina y marcase distancias con Folgueral, el exalcalde le reprochó su falta de objeciones al acuerdo. “Que no sean cínicos y que no digan lo que no es”, espetó.

En esa línea, el exregidor subrayó que Ramón está dado de alta como militante socialista desde el año 2009, por lo que participó en su elección como candidato de cara a las elecciones de 2011. “La ejecutiva municipal de Ponferrada dio el visto bueno a la candidatura, al programa y a la moción de censura”, insistió Folgueral, que afeó a Ramón que formara parte de la candidatura que obtuvo, en 2015, “el peor resultado en la democracia del PSOE en Ponferrada”.

En el mismo sentido, criticó la “necesidad de justificación continua” del portavoz socialista a la hora de marcar distancias con USE Bierzo. “Las obsesiones en cualquier faceta de la vida son un elemento problemático que no ayuda a avanzar y que no aporta nada”, afirmó Folgueral, que aseguró que la única propuesta que plantea Ramón es su “obsesión con anteriores responsables públicos”. “Cuando uno se quiere postular a un cargo político, la faceta más importante es la ilusión”, consideró el exalcalde, que exigió al portavoz socialista “una propuesta seria y de futuro”.

En la jornada de ayer, Ramón apostó en su presentación como candidato por “superar una época convulsa”, aunque remarcó que sus “líneas rojas” pasan por el hecho de que “este ofrecimiento se hace a personas cuyo objetivo prioritario sea luchar por los ideales socialistas”. “Los que pretendan luchar por otro partido, deben estar en otro partido”, afirmó.