El XIV Festival Freakland de Ponferrada ofrece un repaso a más de medio siglo de rock en plena Semana Santa

Tres grupos internacionales y ocho bandas españolas llenarán los cuatro escenarios del evento entre el 29 y el 31 de marzo

Ponferrada Lunes, 26 marzo 2018

Un total de once grupos, tres de ellos internacionales, participarán en la XIV edición del Festival Freakland de Ponferrada, que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo en cuatro escenarios diferentes y con el que los organizadores esperan teñir de rock'n'roll las celebraciones de Semana Santa en la capital berciana. El evento cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y el Ayuntamiento de la ciudad participa a través de la colaboración de la empresa mixta Turismo de Ponferrada, puesto que “eventos como éste revierten en el sector hotelero y de la restauración”, destacó la concejal de Cultura y Turismo, María Antonia Gancedo.

Al respecto, el festival, por el que pasaron más de 1.500 personas en la edición del año pasado, celebra su segunda edición consecutiva tras el parón de cuatro años vivido entre 2013 y 2017. El objetivo, en esta ocasión, es “ofrecer un recorrido por la música rok desde los años 40 hasta hoy”, explicó Roberto Marcos, uno de los organizadores del festival. Para ello, el evento complementará los distintos conciertos con sesiones de 'dj', presentaciones de libros, mercadillos y la entrega de un trofeo para el asistente más 'freak', diseñado por el maquetista Óscar Tahoces .

Entre los grupos, los organizadores destacaron la presencia del grupo local Radiocean, que llevará su sonido surfero llegado desde Bembibre al bar King Kong el sábado a las 13.00 horas. Ese horario, bautizado como 'sesión vermú', estará ocupado el viernes por los asturianos Thee Operators. Ambos conciertos tendrán entrada libre y se completarán con sesiones a cargo de cuatro 'dj' femeninas en el mismo local.

Así, el viernes los asistentes podrán disfrutar de la música que pinche la ponferradina Little Rock'n'Roll y la leonesa Fuzzpills. El sábado, los platos estarán comandados por Vir Lonesome Shack, de Valladolid, y La Guerrero, de Madrid. Además, el viernes también tendrá lugar en el King Kong la presentación del libro 'Enfermera de noche y otros asuntos del delirio' de Pepe Kubrick, que oficiará de maestro de ceremonias del festival.

Por otro lado, el Cocodrilo Negro Bar acogerá los conciertos de la sesión de tarde, que el viernes presentarán a Fogbound y el sábado a The Oddballs. Estos conciertos tendrán un precio de seis euros. El cartel del festival se completa con los conciertos que tendrán lugar en la sala La Vaca y las sesiones de música bautizadas como 'Allnighters', que se desarrollarán en el local anexo, el Fantastic Club.

El fuego lo abrirá el jueves un triple concierto en el que podrán escucharse sonidos de los años 50 de la mano de The Excitements, que estarán acompañados en el escenario por Flamingo Tours y Los Chicos. Ya el viernes, llegará el turno de la primera banda internacional, los franceses The Rhum Runners, a los que acompañarán los Lie Detectors. Por último, el festival se cerrará el sábado con las actuaciones de los portugueses TT. Syndicate y el rock californiano de The Loons.

Las entradas para los distintos conciertos de la sala La Vaca tienen un precio de 15 euros, excepto el jueves, que costará 16. También existe la posibilidad de adquirir un abono para los tres días al precio de 37 euros. Además, los conciertos se completarán con un mercadillo de ocho puestos en los que los asistentes podrán adquirir ropa, discos o 'merchandising' de sus grupos preferidos.