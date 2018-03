USE y Fele reclaman a la Junta que ponga en marcha un plan de reindustrialización para la comarca Los concejales de USE junto a los representantes de Fele-Bierzo, durante la reunión. Infraestructuras, telecomunicaciones y minería también aparecen como materias a mejorar en la reunión entre la patronal y la formación política ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 15 marzo 2018, 14:35

El portavoz de USE Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, y el presidente de la delegación de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) en la comarca del Bierzo, Javier Morán, reclamaron hoy a la Junta “un verdadero plan de reindustrialización para el Bierzo”. “Este territorio no puede esperar más, nos va la vida en ello”, remarcó el líder de USE, que aseguró que pone voz a una “reivindicación conjunta entre agentes empresariales, sindicales y políticos” de la comarca.

En el mismo sentido, Folgueral y Morán instaron “desde la unidad de toda la comarca” al Gobierno de España a “exigir a Europa que el carbón autóctono sea declarado reserva estratégica”. Con ello, afirmó el portavoz de la formación, se abriría “un escenario muy favorable a la reapertura de explotaciones mineras y a que las centrales térmicas puedan cumplir con los compromisos medioambientales” y se permitiría “proseguir con la investigación científica a través de la Fundación Ciudad de la Energía, que cierre el circuito de la captura de CO2 y poder disponer de un carbón 3.0”.

Además, los representantes de ambas organizaciones coincidieron también en la reivindicación de las infraestructuras de alta capacidad por carretera y ferrocarril para la comarca, así como un desarrollo para las telecomunicaciones del entorno, que permita que la comarca se inserte en “un espacio de desarrollo”.

El encuentro con la patronal berciana es el primero de una serie de reuniones con diversos agentes sociales de la comarca programadas por USE. La ronda de contactos con diferentes agentes tendrá continuidad en próximas fechas, avanzó Folgueral, con la idea de “seguir abriendo camino a la unidad en la petición a las administraciones superiores de herramientas para el desarrollo económico y la generación de empleo”.