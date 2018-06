El equipo de gobierno defiende el buen estado de la flota de basuras con vehículos renovados Operarios de FCC realizando labores de limpieza en una calle de Ponferrada. / César Sánchez Mendo asegura que todavía «no está completo» el informe solicitado por una empresa externa para ejecutar la sentencia que anula la adjudicación del contrato del servicio a FCC CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 1 junio 2018, 14:53

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo, rechazó hoy que los vehículos y maquinaria del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines presenten un estado deficiente que ponga en riesgo a los trabajadores, tal y como denunció este jueves el PSOE que achacó al retraso en la ejecución de la sentencia del TSJ que anuló el contrato con FCC al bloqueo del fondo de 700.000 euros anuales para este fin.

En este sentido, Mendo defendió la actuación llevada a cabo por el equipo de gobierno que ha permitido renovar en este mandato buena parte de la flota con la adquisición de un camión y dos furgonetas y anunció que se está tramitando ya la compra de otro camión de carga lateral «pese a no tener el fondo de inversión», indicó.

El edil insistió, así mismo, en la renovación de 400 contenedores para depósitos de basura en la ciudad. «Se va haciendo lo que se puede», apuntó el responsable municipal de Medio Ambiente, que mostró su rechazo a las críticas de la oposición, a la que no dudó en acusar de bloquear la gestión municipal al no apoyar las propuestas de un gobierno en minoría.

«A mí me hace mucha gracia esto de que no resuelve un equipo de gobierno de 7 de 25, yo creo que la mayoría absoluta todo el mundo sabe dónde está en el pleno, en la oposición, ellos la tienen y podrían resolver todo aquello que dicen que no se resuelve en nada y no lo han hecho en tres años, que lo expliquen a la gente que les ha votado porque ni han hecho ni dejan hacer», explicó.

Respecto al informe solicitada desde el Ayuntamiento a una empresa externa para la ejecución de la sentencia, Mendo aseguró que todavía «no está completo» y que este es el motivo por el que todavía no se ha dado a conocer a la oposición. «Cuando tengamos todos los datos se comunicará y el se enterará cuando llegue el momento», concluyó.