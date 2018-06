El entorno de la torre de la Rosaleda estrena nueva imagen tras una inversión de 350.000 euros El edil de Medio Ambiente y la alcaldesa de Ponferrada, durante la puesta de largo de las obras. / E.Jiménez Aunque aún faltan algunas obras por realizar, que se llevarán a cabo en una segunda fase, el área presenta una imagen renovada con una nueva zona verde, juegos infantiles y otros biosaludables, así como la ampliación de la zona de esparcimiento canino y la continuación de la senda de paseo E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 28 junio 2018, 12:58

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, inauguraron hoy la urbanización del entorno de la torre de la Rosaleda. Unas actuaciones realizadas gracias a una fianza existente debido a que los promotores de la Rosaleda no llevaron a cabo estas obras y de la que se ha podido aprovechar el Ayuntamiento de la capital berciana para mejorar la zona. «Aprovechando que había ahí una fianza que no sé por qué los gobiernos anteriores no se dieron cuenta que existían, nosotros si nos dimos cuenta, la incautamos por un total de 570.000 euros, de los cuales se sacó esta obra por 350.000 euros», apuntó la regidora.

De este modo, se han ampliado los juegos infantiles e instalado otros biosaludables para personas mayores, se ha mejorado la zona verde, se ha dado continuidad a la senda peatonal y de bicicletas, se ha duplicado el tamaño del área de esparcimiento canino, donde también se ha modificado el suelo y retirado piedras.

Con el resto del dinero que sobra de la fianza, Fernández Merayo anunció otras obras en el área, como la colocación de suelo continuo en los juegos infantiles, una zona de sombra en la parte del parque y también la construcción de un circuito deportivo para bicicletas de montaña y deporte de incercia (pumptrack-bike park), algo que, según explicó, es muy demandado por los jóvenes de Ponferrada.

Con todo ello, la primera edil se mostró muy satisfecha de la imagen que presenta el entorno de la torre de la Rosaleda, «era un anhelo de los vecinos» y ahora ya es una realidad.