La ULE defiende como una «oportunidad» la implantación del Grado de Podología en el Campus de Ponferrada

Campus de Ponferrada. / Carmen Ramos
CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 16 mayo 2018, 11:30

La Universidad de León ve como una «oportunidad» la implantación del Grado de Podología en el Campus de Ponferrada. De esta forma, discrepa de los argumentos esgrimidos por el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León (COPCYL) que mostró su total oposición a que estos estudios se pongan en marcha en la comarca de cara al próximo curso.

«Nosotros lo vemos como una oportunidad en el sentido de que esto puede contribuir a mejorar incluso la formación de los profesionales ya que el Grado va a estar vinculado con otras actividades, empezando por cursos de formación impartidos con especialistas en la materia e incluso proyectos de investigación», indicó el vicerrector del Campus de Ponferrada, José Ramón Rodríguez. Entiende, además, que la implantación de los estudios «puede contribuir para que mejoren su formación los que ahora mismo son profesionales de la podología».

Desde la Universidad de León defienden los reiterados intentos, aún a día de hoy, por estrechar los contactos con el órgano colegial a pesar que desde «la presidencia no hemos tenido una buena comunicación pero no ha sido por nuestra parte», explicó Rodríguez. «Hemos tratado de tener una reunión con todos ellos para explicarles cuál es el proyecto pero la mayor parte no han accedido a mantener esa entrevista», subrayó.

El vicerrector del Campus recuerda, no obstante, que la decisión sobre la implantación de las titulaciones «es algo que atañe a las universidades y a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León».