USE cree que el equipo de Merayo prevé subir la tasa del agua para afrontar la renovación de la red

Ponferrada Martes, 10 abril 2018, 19:47

El portavoz del grupo municipal USE Bierzo, Samuel Folgueral aseguró este martes que el equipo de gobierno que lidera Gloria Fernández Merayo podría estar planeando una subida de la tasa del agua y del alcantarillado «como excusa» para llevar a cabo la renovación de la red y, a su vez, señaló que intentarán «buscar un pagano que sea capaz de asimilar esa decisión que no es muy del agrado de la ciudadanía», que, según USE Bierzo, será el anterior gobierno bipartito.

Para ello, el equipo de Merayo «ha sacado de los cajones» varios recursos sin resolver por los técnicos planteados contra el acuerdo plenario del 10 de julio de 2014 relativo a la cuenta de explotación del servicio municipal de aguas y saneamiento que este miércoles llevará a pleno, así como una consulta voluntaria al Consejo Consultivo de Castilla y León.

Folgueral explicó que el primer contrato del agua se firmó en 1997 y una ampliación en el año 2010, que fue cuando se decidió el desenganche de la mancomunidad. Pero como en aquel entonces había que hacer obras y el Ayuntamiento no las llevó a cabo, siguió sirviéndose del agua de la mancomunidad, comprándosela, «aunque no la pagaba». De este modo, cuando el bipartito llegó al gobierno había una deuda de 1,7 millones, por lo que constituyeron la Mesa del Agua, en la que llegaron a acuerdos con la concesionaria y con la mancomunidad que, a su juicio, supondrán que «el consistorio se va a ahorrar 17,4 millones de euros en la vida útil de la concesión».

Se trata, para el portavoz de USE Bierzo, de una gestión «extraordinaria» pero ahora el equipo de Gloria Fernández Merayo intenta «buscar una cabeza de turco y una coartada y se les ha ocurrido buscar una manera de volver a sacar a la luz unos recursos que los técnicos no resolvieron en su día». De hecho, no fue hasta finales del año 2017 cuando se ha resuelto un contencioso que, encima, es favorable al Ayuntamiento, apostilló el portavoz de USE.

Por todo ello, Folgueral expresó su hartazgo por las «gestiones nefastas» y no entiende que se quiera «abrir la caja de los truenos para volver a poner patas arriba otro servicio».