CB considera una «aberración» que Ponferrada no elabore un presupuesto para este año El portavoz municipal de CB, Peddro Muñoz (I), durante su comparecencia. / Carmen Ramos Muñoz está convencido de que la ciudad no tendrá cuentas municipales y califica de «circo» la iniciativa de USE para elaborar la propuesta con la oposición CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 16 febrero 2018, 14:48

El Grupo Municipal de Coalición por el Bierzo, que cogobierna con el PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, considera una «aberración» que el equipo de gobierno que preside Gloria Fernández Merayo, no elabore el presupuesto para este año. «Es una aberración que el Ayuntamiento de Ponferrada no tenga presupuestos, como es una aberración que Montoro no lleve unos Presupuestos al Congreso», indicó. Es más, su portavoz, Pedro Muñoz, se mostró hoy convencido que «no los va a haber» y avanzó que no han mantenido contactos con el PP para elaborar las cuentas de 2018.

Muñoz quiso dejar claro que su grupo político en ningún caso se desvincula del pacto de cogobierno municipal teniendo en cuenta que hasta el momento los dos ediles de CB responsables de la Concejalías de Medio Rural y Bienestar Social tienen plena autonomía en las áreas que gestionan. «Dicho pacto no es un compromiso con la alcaldesa y con el PP, sino un compromiso con Ponferrada y sus ciudadanos y con la necesidad que tienen de que les sean prestados unos servicios básicos», indicó.

Desde CB reconocen que la ausencia de presupuestos no les ha ocasionado hasta el momento problemas en el normal funcionamiento de la concejalía de Bienestar Social teniendo en cuenta que la mayoría de los fondos proceden de la Junta de Castilla y León. No así en el área de Medio Rural que dirige Iván Alonso que está realizando «esfuerzos ímprobos para sacar dinero para los pequeños proyectos que estamos desarrollando y que vamos a hacer». No obstante, el portavoz bercianista insistió en que sería fundamental para Ponferrada disponer de unos presupuestos «porque esto el municipio lo va a pagar en los próximos años».

Contra el «circo» de USE

Los bercianistas arremetieron contra la propuesta de USE para elaborar los presupuestos con la oposición calificándola de «circo», «salida de pata de banco» y de «imbecilidad». «Cualquier iniciativa de USE tiene que contar por fuerza, para salir adelante, con el apoyo del PSOE. Y resulta que USE carece de relaciones con el PSOE y con otras formaciones, con lo cual su propuesta es un mero engaño. Lo primero que debiera hacer es hablar con otras formaciones y decir quienes son los 13 concejales que apoyan su proyecto de Presupuestos», apuntó.

Inauguración sede AECC

Por otro lado, el también concejal de Bienestar Social lamentó la desinformación de la alcaldesa al asegurar durante la inauguración de la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer que la obra de acondicionamiento de dicha sede la había realizado el Ayuntamiento con personal de la Escuela Taller, con una inversión de 12.000 euros, «cuando en realidad se pagó exclusivamente con fondos de la Concejalía de Bienestar Social, por un importe de unos 8.000 euros, y en ningún caso participó la Escuela Taller», concluyó.