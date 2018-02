El comité de Ciuden denuncia que su única actividad hoy en día es hacer trabajos «gratis» para el IDAE El presidente del comité de Ciuden (1D), junto a los secretarios comarcal, provincial y local del PSOE. Los representantes de los trabajadores aseguran que están cansados de que Ciuden se utilice como «moneda de cambio político» y creen que aún puede cumplir el cometido para el que se construyó, el desarrollo de técnicas para la captura de CO2 E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 8 febrero 2018, 21:18

Técnicos y miembros del comité de empresa de la Fundación Ciudad de la Energía han participado este jueves en una tertulia organizada por la nueva Ejecutiva Local del PSOE de Ponferrada, en la que también se encontraba presente el secretario provincial de los socialistas, Javier Alfonso Cendón. Allí, el presidente del comité, José Miguel González, aseguró que la única actividad que están desarrollando en la actualidad en las instalaciones de Cubillos del Sil es realizar evaluaciones de eficiencia energética para el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), una vez finalizados todos los proyectos europeos pendientes.

Unos trabajos por los que, según el acuerdo firmado, Ciuden no percibe ninguna retribución económica. Es más, el comité considera que lo único que interesa a la dirección de la Fundación es, precisamente, cambiar la figura jurídica del ente, es decir, disolver dicha fundación e integrar las diferentes partes del proyecto en otros organismos y no buscar iniciativas de futuro. «Parece que se han invertido muchos esfuerzos en cómo se trastoca esa figura política y se ha descuidado un poco seguir buscando proyectos de desarrollo tecnológico, que es para lo que se crearon las instalaciones de Cubillos y Burgos», aseguró González.

El presidente del comité señaló que Ciuden aún está a tiempo de cumplir el cometido para el que se construyó, que no es otro que el desarrollo en técnicas de captura de CO2. «Queremos volvernos a subir a ese tren, parece que ahora a través de lo del acuerdo de París eso se va a retomar y vamos a ver si los planteamientos que estamos haciendo desde la parte social, puesto que la dirección no está por la labor, no sabemos por qué, creemos que todavía nos podemos enganchar a nuestro leitmotiv que es el de la captura», apostilló.

González también lamentó que los proyectos que la parte social planteó en su momento no hayan llegado a ningún lado, pero sobre todo puso sobre la mesa hacia dónde tendría que dirigirse para que estas instalaciones, que se construyeron en el año 2006, puedan tener un futuro. En ese sentido, apuntó a consorcios con científicos punteros en este tipo de técnicas para que prueben si sus teorías son viables a escala semi industrial. «Ahora mismo parece que cae en saco roto montar consorcios con instituciones como el CSIC o para que ellos con sus avances en sus plantas piloto puedan venirse a Cubillos o a Burgos para demostrarlo a escala semi industrial, pero parece que no hay voluntad de eso, por lo menos es lo que percibimos desde dentro», explicó, a la vez que aseguró que los trabajadores ya están hartos de que se utilice la Ciuden como «moneda de cambio político».

Gerardo Álvarez, José Miguel González, Javier Alfonso Cendón y Olegario Ramón.

Cendón: «Tenemos que potenciar Ciuden»

Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, instó al Gobierno de España a potenciar Ciuden para que se convierta en un referente en captura y tecnologías limpias de CO2, a la vez que mostró la apuesta de los socialistas por el carbón autóctono, por la modernización de las centrales térmicas «y en definitiva por las tecnologías limpias», algo que con lo que, a su juicio, Ciuden podría salir del coma en el que se encuentra.

A ello habría que sumarle «recuperar y liderar proyectos europeos, lanzar consorcios y crear ese clima para que diferentes centros de investigación públicos y privados utilicen la infraestructura de Ciuden mediante consorcios y buscando financiación pública», añadió. Con todo ello, los socialistas remitirán un documento al Gobierno del PP en el que especifican las medidas y características que deberían tomar a corto plazo para poder llevar a cabo todo eso.

Defensa de la A-76

Por otro lado, el secretario provincial del PSOE destacó la importancia de la conexión Ponferrada-Orense, «es algo que tenemos que exigir que se cumpla porque supondría una vía de transporte importantísima para esta comarca», y la necesidad de un proyecto «que permita revitalizar esta comarca tan importante en la provincia que está sufriendo tanto y tiene que venir marcada por una apuesta política y por un cambio en el modelo económico vinculado a la tecnología en cuanto a todos los sectores», finalizó.

Javier Alfonso Cendón participó en la primera iniciativa puesta en marcha por la nueva Ejecutiva Local del PSOE de Ponferrada. Su secretario, Olegario Ramón, aseguró que con este acto inician una serie de actividades con las que quieren revitalizar la agrupación, «hacer de esta agrupación un foro para el debate en el que intervengan no solo los militantes, sino también los simpatizantes, la ciudadanía en general, ser una correa de transmisión de los problemas de la sociedad».