Clece exige a Ponferrada el pago de horas no prestadas del servicio de ayuda a domicilio que el TSJCyL rechazó para Carflor El concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, durante su comparecencia. / Carmen Ramos El concejal de Bienestar Social denuncia el «chantaje» al Ayuntamiento de empresas «chupópteras» y «sanguijuelas» por reclamar en los tribunales «el trabajo que no realizan» CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 24 mayo 2018, 15:02

La empresa Clece reclama al Ayuntamiento de Ponferrada el abono de 209.000 euros por horas no prestadas correspondientes a las anualidades de 2014 y 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio. De esta forma, la actual adjudicataria del servicio sigue el ejemplo de Carflor que demandó al Consistorio para que le hiciese efectivos 203.000 euros por la prestación durante el año 2016. Una demanda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado dando la razón a la Concejalía de Bienestar Social, según anunció hoy su responsable, Pedro Muñoz.

El edil mostró hoy su satisfacción por el fallo judicial contra la anterior concesionaria del servicio tras la apelación del Ayuntamiento a la snetencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de León que reconoció el derecho de la empresa a percibir los emolumentos reclamados por un servicio que no había realizado. «Nos da la razón, hemos ganado», indicó Muñoz, que se mostró visiblemente «orgulloso» porque «todo lo que dijimos en la apelación se refleja en la setencia y el Ayuntamiento no verá quebranto en su patrimonio».

El responsable municipal de Bienestar Social denunció públicamente el «chantaje» ahora de Clece contra las arcas municipales por un trabajo que no ha realizado a la luz de la primera sentencia que dio la razón a Carflor en un proceso que no estaba cerrado y que ahora el TSJCyL ha resuelto a favor del Ayuntamiento.«Ni a mi, ni a Bienestar Social ni a este Ayuntamiento nos van a chantajear», indicó, el concejal que no dudó en arremetar contra el «espectacular descaro por el que una empresa puede llevarte a los tribunales por una cuestión que es diáfana» dado que tiene claro que «nosotros no tenemos por qué pagar las horas que no se prestan», subrayó.

Muñoz reconoció su «absoluta y terrible decepción» con Clece, empresa que tomó el relevo en el mes de febrero a Carflor en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio. Además, ha anunciado que el Ayuntamiento se reunirá con responsable de la compañía el próximo día 29 de mayo para comunicarles su negativa a prorrogar el contrato. «No le queremos causar ningún daño, por lo tanto, cuando acabe el contrato le pediremos que no hagan la prórroga», señaló.

Para el edil, la sentencia del TSJCyL, contra la que cabe recurso de casación, «abre un nuevo camino a este Ayuntamiento donde empresas de este sector pretenden ganar en los tribunales el trabajo que no realizan». Por ello, arremetió contra las malas artes de unas compañías a las que no dudó en calificar de «chupópteras» y «sanguijuelas» ya que «se nutren de la sangre y los impuestos de los ponferradinos».

Cocemfe mantiene su sede en Ponferrada

En otro orden de asuntos, el concejal de Bienestar Social informó en la comisión del área que Cocemfe mantendrá su sede en Ponferrada, según quedó de manifiesto en la reunión mantenida con el nuevo presidente. Además, el Ayuntamiento buscará un local para que Ambi pueda desarrollar su labor sin necesidad de compartir la actual oficina cedida por el Consistorio en los bajos del Toralín.

Así mismo, Muñoz anunció que la ciudad se integrará en la Red de Promotores de Vida Saludable en Castilla y León y avanzó una nueva edición del programa 'Crece Conmigo' que se desarrollará del 11 al 15 de junio con actividades en los parques de Cuatrovientos, el Temple y el Plantío.