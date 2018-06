Clece desiste definitivamente de reclamar el pago de las horas no prestadas de ayuda a domicilio El concejal de Bienestar Social Pedro Muñoz. / Carmen Ramos Dicho desistimiento pone fin a la vía administrativa, por lo que el Ayuntamiento de Ponferrada no tendrá que pagar nada a esta empresa ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 15 junio 2018, 17:10

El concejal de Bienestar Social Pedro Muñoz dio cuenta en la comisión del área celebrada ayer del escrito presentado por Clece en el Ayuntamiento de Ponferrada por el que anuncia que desiste de la reclamación económica por unas horas de ayuda domiciliaria no prestadas efectivamente y correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2015, cuando dicha empresa era adjudicataria de ese servicio, y cuyo cobro pretendía en base a la sentencia de primera instancia ganada por Carflor sobre el mismo objeto respecto de ejercicios posteriores y que finalmente fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El desistimiento de Clece en su reclamación pone fin a la vía administrativa, lo que implica que el Ayuntamiento finalmente no pagará nada a esta empresa, debido a la renuncia expresa de cualquier tipo de reclamación de este tipo, ni tampoco tendrá que pagar los 200.000 euros que reclamaba la empresa Carflor, en este caso porque así lo estima una sentencia judicial.

Pedro Muñoz se mostró satisfecho de que finalmente Ponferrada no tenga que hacer frente a ese desembolso de dinero público, pero asegura que sigue esperando una explicación del ex alcalde Samuel Folgueral, quien aseguró públicamente que había que pagar 200.000 euros a Carflor por la mala gestión de Muñoz al frente de su Concejalía, pese a que la deuda supuestamente generada con Carflor se produjo precisamente durante el, mandato de Folgueral. «No ha explicado por qué ese pago que finalmente no hay que hacer era por mi culpa ni tampoco ha explicado por qué había que pagarle a toda costa a Carflor esa cantidad, cuya reclamación, como se ha demostrado judicialmente, no tenía ninguna justificación legal», apuntó el edil.