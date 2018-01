CCOO lamenta que Carflor no haya informado a la plantilla de ayuda a domicilio del cambio de adjudicataria La presidenta del comité de Carflor, Isabel Céspedes, junto al responsable de Servicios Privados de CCOO en el Bierzo, Alfredo Peláez,, en la comparecencia. La presidenta del comité confía en que el nuevo contrato firmado por el Ayuntamiento de Ponferrada con Clece no tenga consecuencias laborales sobre las 70 trabajadoras CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 30 enero 2018, 12:56

El sindicato Comisiones Obreras lamentó hoy que la empresa Carflor no haya informado a las trabajadoras de la firma del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio que iniciará la empresa Clece a partir del próximo día 1 de febrero. La presidenta del comité de Carflor, Isabel Céspedes, asegura que fue el propio Ayuntamiento de Ponferrada el que les informó del cambio tras la firma que se produjo el pasado día 5 de enero.

«Tenemos constancia por parte del Ayuntamiento de que el día 5 se ha firmado el contrato con la nueva adjucataria, que en este caso es Clece con una UTE, lo que no tenemos constancia es por parte de la adjudicataria que se va, porque Carflor no nos ha comunicado nada», explicó Céspedes, máxime teniendo en cuenta que «el convenio colectivo recoge que nos tienen que comunicar que se van y cuál es la nueva adjudicataria porque el artículo 27 del convenio así lo recoge, y por parte de Carflor no tenemos conocimiento de nada».

Las trabajadoras se muestran tranquilas ya que confían en que el cambio de adjudicataria no tenga consecuencias en las condiciones laborales de la plantilla. «Tenemos la tranquilidad y sabemos que en todo caso el día 1 nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad, sea una o sea la otra se van a hacer cargo de nosotras, no habría ningún problema», indicó la presidenta del comité.