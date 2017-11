CCOO denuncia la negativa de Aspel a aceptar el aumento salarial en el convenio de limpieza de edificios y locales Los responsables de Construcción y Servicios de CCOO en El Bierzo, Isabel Céspedes y Alfredo Peláez, durante su comparecencia. / C. Ramos El sindicato está dispuesto a llegar a los juzgados por «la mala voluntad» de las patronales ante la negativa a certificar los datos de representación en el sector CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 7 noviembre 2017, 13:58

El sindicato Comisiones Obreras denunció este martes en Ponferrada la negativa de la patronal Aspel a aceptar el incremento salarial recogido en el borrador del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de limpieza de edificios y locales para los próximos tres años que afecta a cerca de 1.800 operarios en la comarca y 3.500 en la provincia. La propuesta, que aseguratn que sí es aceptada por la Fele, contempla una subida salarial del 1% en 2017, un 1,25% en 2018 y un 1,50% en 2019.

La responsable de Construcción y Servicios de CCOO en El Bierzo, Isabel Céspedes, avanzó que la situación se planteará en las asambleas que celebrarán hoy con los trabajadores dado que entienden que se trata de un principio de acuerdo «un poco entrecomillado», teniendo en cuenta que, después de ocho reuniones, «lo que le sirve a una patronal a la otra no», indicó. Recordó que el sindicato tiene la mayoría de representación a la hora de rubricar el convenio, por lo que dejó claro que «nosotros siempre firmaremos lo que sea mejor para los trabajadores y lógicamente con aquella parte empresarial que tenga mayor representación».

En este sentido, Comisiones Obreras lamenta que ninguna de las dos patronales les certifique la representación que tiene cada una de ellas en las empresas del sector a la hora de firmar el convenio. Así las cosas, temen que si el preacuerdo lo ratifica Fele y no la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, «en caso de que Aspel tuviese la mayoría de representación estaríamos firmando un convenio extra estatutario, lo cual abocaría a los trabajadores de limpiza de edificios y locales en la provincia a que al final quedasen sin un convenio», indicó Céspedes.

Desde la organización sindical confían, no obstante, en que se produzca un cambio de actitud por parte de las patronales y que finalmente pongan sobre la mesa los datos de representación de cara a dar luz verde al acuerdo. «Si las patronales entre ellas se ponen de acuerdo y nos dan la representación que tienen, en caso de ser la Fele mayoritaria sí que no tendríamos problema en firmar este preacuerdo siempre y cuando lo ratifiquen así los trabajadores, y si no, si fuese Aspel, por parte de Comisiones entendemos que nos veríamos abocados a seguir negociando este convenio y antes del 31 de diciembre de este año, porque sino va a ser un incremento de 0% salarial para el sector y no estamos dispuestos a eso», resaltó la responsable comarcal de Servicios del sindicato.

En caso contrario, Comisiones Obreras no descarta recurrir a la vía judicial por «la mala voluntad» que están mostrando en este sentido las patronales. «No entendemos por qué, porque en las constituciones de las mesas de negociación tanto la parte sindical como la empresarial pone encima de la mesa su representación para saber quién tiene la mayoría en los sectores y es la primera vez que pasa en este convenio», concluyó Isabel Céspedes.