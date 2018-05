La Casa de la Cultura de Ponferrada acoge una jornada informativa sobre fibriomialgia y fátiga crónica Casa de la Cultura de Ponferrada. El acto está organizado por la asociación Affi Bierzo y contará con la participación de profesionales médicos expertos en la materia ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 9 mayo 2018, 13:16

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Ponferrada acoge este viernes, 11 de mayo, a partir de las 18.00 horas, la cuarta edición de la jornada informativa sobre fibriomialgia organizada por la asociación de afectados de fatiga crónica o fibromialgia, Affi Bierzo. El programa del encuentro, que coincidirá con la celebración del día mundial contra esta enfermedad, contará con la participación de diversos profesionales médicos expertos en la materia, que tratarán de informar y sensibilizar a la sociedad sobre estos problemas médicos que originan dificultades en ámbitos como las relaciones sociales y laborales a las personas que los padecen.

Al respecto, la presidenta del colectivo, Luisa Gómez Trabado, será la encargada de presentar la jornada y de reivindicar el «reconocimiento total» de ambas enfermedades por parte del ámbito médico, institucional y de la administración pública, con el objetivo de reclamar partidas presupuestarias para la formación e investigación de estas patologías. A continuación, Ubaldina López ofrecerá una charla titulada 'Aprendiendo a vivir con fibromialgia.

Por su parte, el psicólogo clínico del Hospital de la Reina Javier del Valle hablará de la relación entre psicología y fibromialgia, mientras que el médico de familia del centro médico de Toreno Manuel Martín analizará la respuesta que se da a la dolencia desde el ámbito de la atención primaria hospitalaria.

Affi Bierzo inició su andadura en el año 2014 con el objetivo de proporcionar apoyo y soluciones a las personas afectadas por los síntomas de fatiga crónica o fibromialgia en la comarca del Bierzo, donde ambas enfermedades tienen una «gran prevalencia», aseguraron los responsables del colectivo. Además de en la capital comarcal, la asociación también ofrece servicio de atención al público en Bembibre y Cacabelos, gracias a la colaboración de sus respectivos ayuntamientos. Al respecto, la jornada del viernes cuenta con la colaboración del Consistorio de Ponferrada y de la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física u Orgánica, Cocemfe León.

Según diferentes investigaciones la fibromialgia es una alteración en el sistema nervioso central que afecta a la percepción del dolor y repercute sobre varios aspectos de la vida del paciente. Su cuadro clínico está caracterizado por una gran afectación global, con síntomas como dolor crónico generalizado en músculos, ligamentos y articulaciones o cansancio y rigidez muscular.

En ese sentido, los síntomas no afectan por igual a todas las personas, ni en número ni en intensidad pero ante grados medios y altos, la vida de las personas que la padecen se ve gravemente afectada, tanto a nivel personal como a nivel familiar, social y sobre todo laboral. En estos casos, «es necesario que se les reconozca una incapacidad laboral o discapacidad, según proceda», reclamaron los responsables de Affi.

Esta enfermedad crónica afecta de forma primordial a mujeres y en menor medida a hombres. A día de hoy no existe una cura, no tiene un tratamiento específico y no se encuentra incluida específicamente en la cartera de servicios hospitalarios, ni en los baremos de incapacidad de la Seguridad Social, a pesar de estar reconocida como enfermedad clínica por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 1992.