El Bierzo levanta la voz contra los incendios

Alrededor de doscientas personas se han concentrado en la tarde de este lunes en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para mostrar su repulsa por la oleada de incendios forestales provocados que están asolando Galicia, Asturias, Portugal y la propia comarca del Bierzo y que han provocado la muerte de cuatro personas en la comunidad gallega y más de una treintena en el país vecino.

«No más fuegos provocados», «Responsables dimisión», «Contra los incendios, tolerancia cero» o «Basta ya, el Bierzo no se quema» han sido algunos de los gritos que se pudieron escuchar en el acto de protesta convocado en la capital berciana, que, a falta de lluvias, continúa sumida bajo una nube de humo y cenizas. En la Plaza del Ayuntamiento también se pudieron ver banderas de Galicia y Portugal, donde los habitantes del Bierzo mandaron toda su solidaridad.

«Esto es un punto de inflexión para no volver a seguir por este camino y parece que tiene que haber desgracias y muertes para que esto cambie», explicó el activista José Ángel Rodríguez, para el que la situación «no puede continuar así», con un país que es de los que más gasta en extinción «y queremos que se gaste en prevención».

Rodríguez considera que no solo los pirómanos son los responsables de los incendios, sino también la Junta de Castilla y León, cuya política forestal es, a su juicio, «nefasta». «Sabemos que los pirómanos están ahí y siempre van a estar ahí pero la política forestal es nefasta y no podemos seguir con este entramado del negocio del fuego», aseguró. En ese sentido, cree que según están los montes y los pueblos, «todo está abandonado», parece que aquí «quieren matar lo rural, no quieren que los pueblos vivan y no se están tomando medidas como en otros países de Europa para que se asiente la población en el mundo rural».

Por todo ello, José Ángel Rodríguez señaló que lo que hace falta es aglutinar fuerzas entre todos y ser responsables. «Desde aquí hago un llamamiento a las personas porque también permitimos, con todo lo que está pasando, que esto suceda porque hay un fuego y pronto nos olvidamos de él. Es el pueblo el que tiene que tomar las riendas y ponernos a trabajar todos», concluyó.