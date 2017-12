Bienestar Social elige a los ganadores de los concursos literario y de Instagram Imagen de la entrega de premios. Se trata de Paula Menéndez, del colegio Peñalba, que ha sido la ganadora en el certamen literario, y de Marta Real y María Rodríguez, que se han llevado el primer premio en el de la red social ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 21 diciembre 2017, 19:47

La Casa de la Cultura de Ponferrada acogió hoy la entrega de premios del 'I Concurso Instagram contra la violencia de género' y del ´III Concurso literario infantil, mujer y prensa' en un acto que corrió a cargo de Juan Carlos Ruiz Zumel, técnico de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada y que estuvo presidido por el concejal de Mercado de Abastos, Consumo y Comercio Interior y Exterior, Carlos Fernández, con presencia de representantes del Consejo Municipal de las Mujeres.

El primer premio del concurso literario fue para Paula Menéndez, del Colegio Peñalba, por el trabajo titulado ´Hola, soy periodista'. El primer premio del concurso de Instagram fue para Marta Real y María Rodríguez, del IES Europa, por el trabajo titulado 'No estás sola'.

Ambos concursos estaban dirigidos a jóvenes en edad escolar y fueron convocados por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada y por el Consejo Municipal de las Mujeres. Al concurso literario se presentaron un total de 68 trabajos y al de Instagram un total de 66.

Los premios del concurso literario consistieron en vales de material educativo con dotaciones de 40 euros para el 5º premio, 50 euros para el 4º y 3º premios, 60 euros para el 2º premio y 100 euros para el ganador. El resto de premiados en este concurso fueron: Enma Díaz Potes, del colegio San Ignacio, ganadora del 2º premio por el trabajo 'Nellie Bly'; Álvaro Sevilla Rodríguez, del colegio La Inmaculada, ganador del 3º premio por el trabajo 'María Escario, pionera del periodismo deportivo femenino español'; Javier Hoyos Rodríguez, de La Inmaculada, ganador del 4º premio por el trabajo 'Colombine, la primera mujer periodista'; y Antía Girón Pereira (seudónimo Sol Reluciente), del colegio Virgen del Carmen-La Placa, ganadora del 5º premio por el trabajo titulado 'Julia Otero'.

Los premios del concurso de Instagram tuvieron las siguientes dotaciones: 200 euros el 3º premio, 300 euros el 2º premio y 500 euros el 1º premio. Estas cuantías fueron entregadas a los centros escolares donde estudian los alumnos premiados. Además de Marta Real y María Rodríguez, del IES Europa, ganadoras del 1º premio por el trabajo titulado 'NO ESTÁS SOLA', se llevaron galardones Marta Muñoz, del IES Gil y Carrasco, que se hizo acreedora del 2º premio por el trabajo titulado 'Sin cambios no hay mariposas'; y Alba Gómez Barredo, del colegio La Inmaculada, que ganó el 3º premio por el trabajo 'No te calles, cuéntalo'.