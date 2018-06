El Ayuntamiento de Ponferrada acusa a Vox de «mentir descaradamente» al denunciar la anulación de un acto público del partido Ricardo Miranda. El portavoz del equipo de Gobierno aclara que la solicitud presentada por la formación no incluía la fecha del pasado sábado LEONOTICIAS Lunes, 25 junio 2018, 16:11

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, Ricardo Miranda, acusó hoy a los responsables de Vox en la capital berciana de «mentir descaradamente» al denunciar en las redes sociales que el Consistorio anuló una autorización para instalar una mesa informativa para dar a conocer el partido, que debía situarse en la céntrica plaza de Lazúrtegui el pasado sábado.

Según Miranda, la formación solicitó esa autorización para los días 19 de mayo, 16 de junio y 7 de julio, pero no para este sábado. «De haber pedido dicha autorización se hubiera concedido como las otras», aseguró.

En ese sentido, Miranda recalcó que «no hay documento de entrada en el registro general ni hay salida desautorizando algo que no se solicitó para esa fecha» y opinó que los responsables de Vox Ponferrada «mienten a sabiendas que no existió esa petición». «Mienten con toda intencionalidad y a sabiendas que no han solicitado permiso para la instalación de dicha mesa, por lo que difícilmente se les pudo desautorizar», insistió.

En su cuenta de la red social Twitter, Vox Ponferrada denunció el pasado sábado que el Ayuntamiento había «cancelado» la instalación de la mesa informativa «alegando que el concejal que firmó la autorización dimitió». «El lunes pediremos las explicaciones oportunas», señalaba el mensaje de la formación.