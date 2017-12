USE anuncia medidas legales si Merayo no convoca «de forma inminente» el grupo de trabajo para impulsar acciones tras el incendio de la Tebaida El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, junto a dos ediles de su grupo en la comparecencia. / C. Ramos Folgueral avanza que su grupo se unirá a Bierzo Aire Limpio para exigir que se cumplan los acuerdos plenarios CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 13 diciembre 2017, 12:52

El Grupo Municipal de Unidad Social de Electores en Ponferrada instó hoy al equipo de gobierno que preside Gloria Fernández Merayo a convocar «de forma inminente» la reunión de la mesa de trabajo de la que forman parte los representantes de grupos políticos, sindicatos, colectivos empresariales y ecologistas, para plantear uan hoja de ruta que permita poner en marcha medidas para paliar los daños de la «tragedia ecológica» ocasionada por el incendio que arrasó cerca de 3.000 hectáreas en la Tebaida berciana, adoptar medidas de prevención y extinción de incendios e impulsar el Plan de Ordenación Integral de los Montes del municipio.

El portavoz de la formación, Samuel Folgueral, arremetió contra el «desgobierno absoluto» que existe en este momento en Ponferrada y que queda de manifiesto, una vez más, en el hecho de que «ni siquiera se cumplen ya los acuerdos plenarios». En este sentido, recordó que el grupo de trabajo creado por unanimidad de los grupos en la sesión celebrada el pasado mes de junio no se ha reunido todavía ni una sola vez. «Medio año después nada tenemos, ni siquiera convocatoria de la mesa que tendría que reunirse dos veces al mes», explicó.

USE Bierzo anunció que se unirá a la plataforma Bierzo Aire Limpio para impulsar, en el caso de que sea necesario, las medidas judiciales pertinentes «en defensa de los acuerdos del pleno» dado que tienen claro que sobre el Ayuntamiento recae la responsabilidad de que este delito ecológico no se repita. «Esto no puede volver a ocurrir y el Ayuntamiento tiene que hacer, en la medidad de lo posible, que no se repita de nuevo», apuntó Folgueral. El portavoz del grupo municipal entiende, además, que fruto de los daños causados por el incendio son los sucesivos despredimientos que se vienen produciendo en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago y que hacen que el vial «ahora mismo se convierta en inaccesible».

Para Unidad Social de Electores esta situación es una muestra más de la «falta de talante democrático, de credibilidad y de respeto» del equipo de gobierno a los grupos políticos municipales que queda también de manifiesto en el hecho de que todavía no se haya convocado tampoco el grupo de trabajo creado para impulsar el convenio urbanístico con la Fundación Ciudad de la Energía, incumpliendo también otro acuerdo adoptado en pleno.

«Hay una falta de atención y de respeto democrático a los grupos políticos y a las propuestas que en el plenario se aprueban para poder implementar políticas y que todo el mundo pueda apoyar el desarrollo del municipio», apuntó Samuel Folgueral, que lamentó, por contra que el equipo de gobierno si tenga «voluntad» para convocar 26 reuniones de la «mal llamada» comisión de investigación del Mundial de Ciclismo. «En ocho meses se convocan 26 reuniones, todo para el juego político de desprestigio en el que están inmersos», concluyó.