30 años de Canciones El cantante ponferradino Alberto González presenta los días 27 y 28 en el Teatro Bergidum su primer trabajo discográfico acompañado por la Banda de Música 'Ciudad de Ponferrada' CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 18 octubre 2017

El Teatro Bergidum de Ponferrada acoge los próximos días 27 y 28 de octubre, a las 21.00 horas, la presentación del primer trabajo discográfico del cantante ponferradino Alberto González 'A primera vista'. Un trabajo grabado en Chaves (Portugal) que incluye una docena de versiones de canciones universales «de toda la vida, que todo el mundo conoce» que le han acompañado durante las tres décadas que lleva volcado en el mundo de la música y que estarán interpretadas con su estilo personal.

«Es una forma de resumir una vida musical en doce temas, que aunque era complicado creo que me representan con lo que canto habitualmente porque algunas canciones me han acompañado toda la vida y otras las he seguido yo», indicó.

El artista estará acompañado sobre las tablas del coliseo de la capital berciana por los 70 músicos que integran la Banda de Música 'Ciudad de Ponferrada' y que interpretarán once versiones de canciones diferentes a las del disco, bajo los arreglos realizados por el gallego Xosé Carlos Seráns, a las que se unirán tres «más íntimas» acompañado por miembros de la banda en pequeño formato.

«Un lujo absoluto», según reconoció, que le permite presentar su álbum «de una forma menos tradicional». «Lo que queremos hacer es que se transmita realidad, ese directo que no puedes transmitir en el disco», destacó Alberto González.

El director de la Banda de Música 'Ciudad de Ponferrada', Salvador Ferrer, ha mostrado su satisfacción por poder formar parte del proyecto del artista. «Estamos encantados de trabajar con él», reseñó. Ferrer no dudó en destacar su profesionalidad y reconocer que esta labor conjunta «no ha sido un camino fácil» dado que «planteaba un enorme reto conseguir los arreglos». Una objetivo que finalmente se consiguió tras un año de intenso trabajo. «Estamos muy ilusionados de trabajar con él y convencidos de que el trabajo se va a ver», aseveró.

Un concierto que «enriquece»

La concejala de Cultura, María Antonia Gancedo, por su parte, considera que se trata de un concierto que «enriquece» el repertorio programadado dentro de las actividades musicales del área municipal y no dudó en animar a los ponferradinos a «acudir al teatro para disfrutar de la voz de Alberto González».

El disco, con una edición «muy elegante, muy vintage», tal y como describió el propio artista, se puede adquirir a partir de hoy a un precio de diez euros y a cinco euros los días de los conciertos. Desde la productora trabajan para que el álbum pueda distribuirse en El Corte Inglés, FNAC y tiendas especializadas del comercio local, tiendas de discos y librerías. «Intentaremos que haya presencia física para que todo el mundo pueda llegar a él». También está disponible en plataformas digitales y en la página web www.albertogonzalezoficial.com.