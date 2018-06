La alcaldesa aboga por un «esfuerzo mayor» de diálogo con la oposición para sacar adelante los presupuestos Ayuntamiento de Ponferrada. / Carmen Ramos Merayo reitera su disposición a negociar con los grupos políticos municipales para dar luz verde a las cuentas de 2018 CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 6 junio 2018, 15:38

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, volvió a apostar hoy por el diálogo para sacar adelante los presupuestos de 2018. En este sentido, la regidora reiteró su disposión a negociar incluso con un «esfuerzo mayor» por parte del equipo de gobierno para llegar a un acuerdo que permita dar luz verde a las cuentas municipales.

«Desde el primer momento hemos estado dispuestos a negociar y si en algún momento no hemos sabido canalizarlo suficientemente tenemos que hacer un esfuerzo mayor para intentar sacar los acuerdos entre todos», indicó Merayo en respuesta a la petición traslada por los partidos de la oposición. «Diálogo claro que hay, pero si tiene que haber más, habrá más», subrayó, porque «nosotros no estamos en posesión de la verdad».

En este sentido, no dudó en recordar cómo en la mayoría de los plenos celebrados en esta legislatura «la mayor parte de los puntos se han aprobado por unanimidad» como es el caso del reglamento de la Policía Municipal. Un logró que achacó al «diálogo que ha tenido el concejal Ricardo Miranda a lo largo de muchísimas comisiones».

Merayo se mostró «muy orgullosa» de su equipo de gobierno y no dudó en ensalzar el trabajo realizado en estos años. «No se lo agradeceré nunca lo bastante que me hayan acompañado en esta aventura que parecía imposible», apuntó la alcaldesa, que puso el énfasis en que los concejales «trabajan muchísimo y lo hacen por los vecinos de Ponferrada».

Obras

Por lo que respecta a los proyectos pendientes, la regidora municipal de la capital berciana reconoció que la ciudad afronta este último año antes de las elecciones «con muchas obras por hacer» y reconoce que «necesitamos que cristalicen todos esos proyectos que tenemos en marcha» y entre todos vamos a decidir cuál es lo más adecuado para que esos proyectos se lleven a buen fin y se pueda trabajar lo mejor posible en beneficio de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí».

Entre estas actuaciones destacó el ARU, la obra del paseo del río Sil, los trabajos de recuperación del Castillo Viejo o el Centro de Especialidades Médicas. «Son obras y proyectos que van a cambiar la vida de los ciudadanos de Ponferrada», indicó. Confía, además, en que el cambio en el Gobierno central «no vaya a afectar en absoluto» sobre todo la subvención comprometida de 1,9 euros para la fortaleza templaria. «No tengo ninguna duda de que eso va a llegar», indicó.

Candidatura para las municipales

Por otro lado, respecto a que el PP no contará con ella como candidata a la Alcaldía de Ponferrada en las próximas elecciones municipales, tal y como adelantó elbierzonoticias.com y leonoticias.com, la primera edil aseguró que «eso no sé de dónde ha salido» dado que el concejal de Deportes «habló con el secretario provincial y le dicen que eso no es cierto».