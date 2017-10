Cs advierte de que el voto de USE podría ser «objeto de impugnación» del pleno Los ediles de USE Bierzo, durante el pleno. / César Sánchez Folgueral admite sentirse «defraudado y engañado» por el acuerdo aprobado e insiste en reclamar una indemnización D.ÁLVAREZ Ponferrada Lunes, 23 octubre 2017, 17:17

La concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ponferrada Ruth Santín advirtió hoy, al término de la sesión plenaria celebrada en el Consistorio, de que el voto de los ediles de USE Bierzo en el punto del orden del día relativo a la devolución de los sueldos del anterior equipo de Gobierno bipartito podría ser “objeto de impugnación” de la sesión. Santín se mostró “sorprendida” por el desarrollo de la sesión y alertó de la “serie de irregularidades” cometidas durante la misma.

En ese sentido, acusó a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, de utilizar “argumentos no jurídicos” durante el debate y consideró que tanto la regidora como la portavoz del PP, Amparo Vidal, “defendieron lo indefendible”. La edil, que adelantó que su grupo no impugnará la sesión, sí quiso dejar constancia de las “sospechas” de su grupo sobre los “objetivos e intereses” que podrían estar detrás de la convocatoria de la sesión de hoy, aunque se limitó a señalar que “eso deberá aclararlo quién ha convocado el pleno”. “La realidad es que la que debe llevar adelante la ejecución de la sentencia es la alcaldesa, ésa ha sido nuestra postura desde el minuto uno”, resumió la portavoz de la formación naranja, Rosa Luna.

CB se suma a las críticas

Las dos ediles de la formación naranja no fueron las únicas en criticar el desarrollo del pleno. Desde las filas de Coalición por el Bierzo (CB), su portavoz, Pedro Muñoz, insistió a través de un comunicado en que “la decisión de la alcaldesa de someter al debate y aprobación del pleno la ejecución de una sentencia judicial sienta un serio y peligroso precedente”. Muñoz consideró “inaudito” que el cumplimiento de una sentencia se someta a la votación de un grupo de concejales y lamentó que “eso no se ha visto jamás en España ni en ningún otro país democrático”.

En esa línea, el portavoz bercianista consideró “absolutamente claro” que “corresponde a la alcaldesa y a nadie más” velar por el obligatorio cumplimiento de la sentencia. “Si quiere incumplir la sentecia, hágalo y enfréntese usted a las consecuencias jurídicas, pero déjenos a los demás al margen, porque a los concejales de este Ayuntamiento no les ha pedido el juez que ejecuten la sentencia, se lo ha pedido directamente a usted”, afirmó Muñoz, que negó que CB “se ponga de perfil” en este asunto.

Cabe recordar que tanto los dos ediles de CB como las dos concejalas de Cs abandonaron el pleno durante el punto del orden del día que debatió el inicio del expediente para la devolución de los sueldos. Finalmente, el acuerdo contó con los votos a favor de PP, PSOE y Ponferrada en Común (PeC), mientras que USE fue el único grupo que se abstuvo.

“Defraudado y engañado”

Tras la polémica suscitada y una vez acabada la sesión plenaria, el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, aclaró que los ediles afectados reintegrarán sus retribuciones -cabe recordar que cuatro de los actuales concejales de la formación forman parte del procedimiento instruido- pero insistió en criticar que no se haya llevado a pleno la indemnización correspondiente. “El Ayuntamiento tiene que devolvernos nuestro trabajo”, precisó Folgueral, que lamentó que “no puede ser que cumplamos unos y otros no cumplan”.

Al respecto, el exalcalde aseguró sentirse “defraudado y engañado” aunque recordó que la sentencia del Juzgado de León que obliga a la devolución de los salarios está recurrida. “La justicia no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir y mientras tengamos fuerzas, no vamos a doblar la rodilla”, afirmó Folgueral, que advirtió del “futuro quebranto económico al Ayuntamiento” que supondrá la actuación de los concejales del anterior equipo del PP, impulsores de la denuncia.