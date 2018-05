CB acusa a Folgueral de imponer al Ayuntamiento de Ponferrada el «guión de los tribunales» El portavoz municipal de CB y concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, junto a ledil de Medio Rural, en su comparecencia. / Carmen Ramos Muñoz asegura que no acepta «lecciones» del exalcalde al que los tribunales han echado por tierra buena parte de su gestión y critica a la alcaldesa por alinearse con USE en la interpretación de la sentencia del Contencioso CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 8 mayo 2018, 13:18

El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, acusó hoy al exalcalde, Samuel Folgueral, de imponer al Ayuntamiento de Ponferrada «el guión de los tribunales». «El guión que seguimos es el de las sentencias judiciales», recalcó Muñoz, que lamentó que los tres años de gobierno presidido por la popular Gloria Merayo estén marcados por los autos judiciales dictados contra las decisiones llevadas a cabo por el bipartito durante su mandato.

En este sentido, Muñoz no dudó en enumerar una por una las sentencias de los tribunales que han echado por tierra algunas de las decisiones adoptadas por el bipartito como el pleno de aprobación de los sueldos, la anulación del 'macrocontrato' del servicio de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de jardines o el contrato con Carflor para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. A elló sumó el canon del Mundial que obligó al Ayuntamiento a hacer frente al pago de un millón de euros, los 800.000 euros destinados a la renovación de la red de agua que se derivaron a pagar gastos generados por el evento ciclista de 2014 así como la pérdida de una subvención de 400.000 euros del Ecyl destinados a creación de empleo en la ciudad.

Para los bercianistas todos estos ejemplos dejan a las claras que fueron «unos años funestos de desgobierno horrible del Ayuntamiento» y lamentan que Folgueral «por estos hechos gravísimos no haya asumido nunca la responsabilidad». Es más, van más allá en su dura crítica a la gestión del exalcalde y vaticinan que estas sentencias «tendrán unas consecuencias que pueden ser demoledoras para la ciudad».

El portavoz de CB se mostró visiblemente molesto por las críticas lanzadas por el portavoz de USE al acusarles junto al PP de «ruindad y leslealtad institucional» por el uso político de la sentencia del Tribunal de los Contencioso Administrativo que anuló el pleno de 2015 en el que se aprobaron los presupuestos municipales por no dar voz a las juntas vecinales. «Nos acusa cuando a nosotros no nos han anulado ningún pleno», indicó Muñoz, «cuando los tribunales le han dicho que han hecho las cosas mal», insistió.

Documento «pionero» en participación ciudadana

Es este aspecto, desde la formación bercianista defienden el documento «pionero en participación ciudadana», según reconocieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento, avalado por la firma de los pedáneos para la elaboración del presupuesto de 2016 y aseguran que «es falso que el presupuesto de 2016 se haya elaborado igual que el de 2015», tal y como apuntó Folgueral. «Es mentira», sentenció Pedro Muñoz, que ve «inaceptable» que el exalcalde «venga a darnos lecciones quien llegó como llegó, se fue como se fue y sigue como sigue».

Muñoz quiso poner distancia con el grupo de Folgueral y el Partido Popular asegurando «nosotros no somos ni USE ni el PP» y defendió la gestión llevada a cabo junto a su compañero de filas Iván Alonso de las concejalías de Medio Rural y Bienestar Social. En la primera de ellas explicó que «la herencia de USE fue un folio en blanco» con un presupuesto que pasó de 85.000 a 400.000 euros para actuaciones en las pedanías del munipio, con una brigada de obras específica para trabajos en los pueblos y excavaciones en La Tebaida que el anterior edil, Santiago Macías, «desacreditó». Respecto a Bienestar Social entiende que es una «abyección» comparar su gestión con la de la anterior edil Isabel Bailez.

Lamentó, además, la vuelta de tuerca de la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, en su respuesta a la sentencia del Contencioso que cree que «está en línea con USE de que puede llevar al caos adminsitrativo y paralizar la vida del Ayuntamiento». Nada más lejos de la realidad, a su juicio, dado que entiende que los pedáneos «han sido elegicos como los alcaldes» por lo que cree que «tienen derecho a participar en los plenos si quieren hacerlo».