Sabina Asenjo no se clasifica para la final del Mundial de Londres Sabina Asenjo. / J.A. Miguélez (RFEA) La atleta berciana consigue un lanzamiento de 57 metros y finaliza novena en su grupo de calificación ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 11 agosto 2017, 13:43

La atleta berciana Sabina Asenjo no ha logrado clasificarse para la final de disco del Mundial de Londres al lograr la novena posición en la calificación de su grupo de clasificación.

La de Lillo del Bierzo realizó tres lanzamientos, dos ellos fueron nulos y sólo logro completar uno válido de 57 metros, lejos de los 62,5 necesarios para conseguir la clasificación directa.

“En el primer lanzamiento iba cómoda, tranquila y me he sentido muy bien, en los otros sabía que podía estar más arriba y la ansiedad no me viene bien y me ha pasado factura”, aseguró lanzadora berciana en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo.

La actual Campeona de España logra con los 57 metros de Londres su segunda mejor marca en una competición internacional por encima de los 58,04 del Mundial de Beijing en 2015.