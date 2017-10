Terrazas: «Yo he venido aquí a subir al equipo a Segunda» Imagen de Carlos Terrazas, entrenador de la Ponferradina. / SDP El técnico blanquiazul ve en el comunicado del presidente una nota optimista «y está en nuestra mano revertir la situación» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 13 octubre 2017, 14:42

El entrenador de la Ponferradina, Carlos Terrazas, se ha referido este viernes al comunicado enviado por el presidente de la entidad, José Fernández Nieto, con respecto a los malos resultados obtenidos en liga. En él ve un tono «optimista». «Viene a mostrar su confianza en todo el equipo y también su preocupación por los resultados obtenidos. No pone en duda la capacidad de los jugadores, por lo tanto está en nuestra mano revertir la situación y podemos hacerlo».

En ese sentido, el técnico no cree que su puesto esté en la cuerda floja ya que es un entrenador «de proyectos, a largo plazo». «Yo he venido aquí a subir al equipo a Segunda A y ahora mismo lo que quiero es que ganemos partidos, no desengancharnos de la zona alta antes de Navidad y luego en la segunda vuelta tirar para arriba para poder subir», indicó.

En cuanto a los jugadores y el comunicado del presidente, Terrazas aseguró que lo han interpretado bien «a juzgar por cómo han entrado esta semana» y espera que sea la antesala de un buen partido el domingo en El Toralín frente al Navalcarnero. «De nada vale entrenar bien si luego no se refleja en el campo y espero que el domingo reflejemos esa buena predisposición», apostilló.

Del rival explicó que es «un buen equipo, ha empezado bien, tiene buenos jugadores, tiene una buena disposición ante el juego pero nosotros tenemos que fijarnos en nosotros y salir a ganar». De hecho, el Navalcarnero es el que marca en estos momentos el playoff, con 10 puntos de diferencia con la Ponferradina. «Es una barbaridad, es una distancia grande pero quedan 90 puntos y 30 jornadas y lo que sí tenemos que hacer es rebajar esa distancia rápidamente», concluyó.

Para el partido podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Álvaro Moreno que tendrá que cumplir una sanción.