Terrazas: «La temporada ha sido un fracaso relativo» Carlos Terrazas durante su rueda de prensa de despedida. Miércoles, 16 mayo 2018

Carlos Terrazas se ha despedido este miércoles de la SD Ponferradina en una rueda de prensa en la que ha realizado una balance de la temporada que, a su juicio, ha sido un «fracaso» pero «relativo porque deja la puerta abierta a la mejora en el futuro».«Se puede entender que no hemos conseguido el objetivo, que era el ascenso, y desde ese punto de vista se puede entender como un fracaso pero lo calificaría como fracaso relativo en tanto en cuanto desde el punto de vista de la gestión deportiva se ha avanzado mucho con respecto al año pasado», aseguró.

En ese sentido, cree que los próximos responsables del equipo tendrán las manos más libres y en lo deportivo considera que «se han ido superando obstáculos y el equipo ha ido mejorando su juego, su rendimiento y ha sido una pena que lo hayamos hecho de una manera más retardada de lo que todos hubiésemos deseado». De hecho, la segunda vuelta fue mejor que la primera, de la que venían lastrados por los diez primeros partidos y por los malos resultados fuera de casa, y hasta que no eliminaron a la Deportiva de la Copa del Rey habían sacado solo 13 puntos en 16 jornadas. «A partir de ahí, en 22 jornadas hicimos el resto de puntos, 35, y con esos porcentajes hubiéramos jugado el play off», apostilló Terrazas, para el que la competitividad del equipo ha ido «in crescendo».

El ex técnico blanquiazul considera, además, que su error ha podido ser, «en mi intención de buscar un equilibrio entre el corto, medio y largo plazo, entre lo que es el club y el equipo, quizás en algún momento le he dado prioridad al club con respecto al equipo».

En cuanto a su continuidad, aseguró que ni el club ni él mismo están interesados, «no es bueno para ninguno de los dos continuar y lo digo después de estar doce meses dentro, creo que no es conveniente».

Sobre el comportamiento de determinados jugadores, como Yuri, Terrazas explicó que el principal problema es que «Yuri va a hacer 36 años, hasta cierto punto es lógico que un chico que lleva toda la vida jugando y destacando quiera jugar todos los minutos de todos los partidos, pero no es bueno para él porque los años no pasan en balde y eso él lo lleva muy mal». Por ello, espera que pueda recapacitar y «acepte que en determinados momentos no tiene porque jugar todos los partidos todos los minutos».

A pesar de todos los problemas, se lleva muchas cosas buenas, como por ejemplo el último partido contra el Fuenlabrada, «fue una gran satisfacción, con el debut de Diego Santín, su gol, esa luz que veo en el futuro de cara a temporadas venideras en la Deportiva es lo mejor que me llevo, chavales jóvenes, el futuro, la cantera y la Deportiva tiene mucho futuro».